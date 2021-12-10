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國5銜接蘇花改計畫 行政院核定可行性評估報告
宜蘭蘇澳目前為國道5號終點，同時是蘇花改起點，不過南下花東的車流，常造成蘇澳地區交通壅塞。宜蘭縣長林姿妙今天表示，行政院11月12日核定「國道5號銜接蘇花公路改善計畫」可行性評估報告，並指示盡可能併同「蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）」2030年完工，以減少交通過渡期的影響。
交通部原於2016年啟動「國道5號蘇澳端銜接台9線計畫」，宜蘭縣府多次反映爭取，並在2019年8月中旬邀集冬山、蘇澳地區議員和公所討論，建議中央應先行啟動國5銜接蘇花改的可行性研究，以根本解決蘇花改全線通車後的蘇澳地區交通衝擊。交通部2019年8月底來函，同意暫緩推動國5銜接台9線計畫，並在同年底啟動國5銜接蘇花改的可行性評估作業。
國5銜接蘇花改計畫，從國5終點蘇澳端銜接至蘇花改東澳隧道，全長約7公里，時速80公里，雙向各1車道（保留開放大客車通行彈性），經費178.05億元，預計2027開工、預計2032年完工，而蘇花安則是2030年。
縣府交通處表示，兩工程期間會有交通過渡期，就怕衝擊蘇澳市區道路交通，建議交通部盡早完成後續綜合規劃、環評等相關作業，期盼都能在2030年完工。行政院已於11月12日核定國5銜接蘇花改計畫的可行性研究案，也指示加速環評審查、用地取得作業時程，盡可能併同蘇花安在2030年完工。
宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭縣塞車如此嚴重，因為在地好山好水，吸引很多遊客到來。她說，「國5銜接蘇花改」是宜蘭縣民的盼望，感謝中央、地方一起努力，未來繼續推動建設，以期讓交通順暢。
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