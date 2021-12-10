金山區長帶頭混打第3劑 基隆快閃打送百元禮券明截止

因應Omicron變種病毒在國際間流行，為慎防入侵國內，中央流行疫情指揮中心開放18歲以上符合資格者接種第三劑疫苗，新北市金山區長廖武輝及大同里長許振煌今天到衛生所打第三劑莫德納，希望起帶頭作用；基隆前往35家合約醫療院所或12處快閃施打站接種莫德納疫苗，送100元禮券，到明天截止。

可接種莫德納疫苗的對象，包括未接種新冠疫苗者；第一劑莫德納接種滿4周或第一劑AZ接種滿8周欲混打者。另已完整接種2劑疫苗滿5個月的下列對象：(1) 1-3類對象；(2)因公務需求需出國者；(3)其他18歲以上民眾經醫師評估有感染風險且有接種意願者，也可以接種莫德納疫苗。

金山區長廖武輝表示，近期疫情情況廣受關注，且Omicron變種病毒來勢洶洶，呼籲未打第一或第二劑的民眾也請盡快施打疫苗，提升疫苗覆蓋率，以增加自身完整保護力，千萬不能掉以輕心。

另外，基隆市政府為鼓勵大家踴躍施打疫苗，前往35家合約醫療院所或12處快閃施打站接種莫德納疫苗，都可以獲得100元禮券。專案活動日期中央規定是12月7至9日，基隆市特別延長至12月11日，請民眾把握最後機會。