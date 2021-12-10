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全國新住民創意料理競賽 宜蘭鄭安娜端「一串心」獲第2
移民署日前舉辦首屆「新住民創意美食料理競賽」，代表宜蘭縣的印尼籍新住民鄭安娜大展廚藝，在初賽26組中晉級決賽，最後以「心心相印 越幸福」為主題，將在地鴨賞、糯米腸、香腸、小黃瓜等食材，結合台灣五味醬、印尼沙嗲醬，以及泰式醬等秘方，盡現宜蘭美食「一串心」的美味，深受評審青睞，從10組參賽者中脫穎而出，榮獲第2名殊榮。
來自印尼西加里曼丹山省的鄭安娜今年40歲，20多年前來台成為宜蘭媳婦，不過家庭產生巨變，便一肩扛起經濟重擔、扶養兩名孩子。她2016年2月起在冬山夜市擺攤賣雞蛋糕、宜蘭傳統小吃「一串心」，以養家糊口，另外參加烘焙課程以增進廚藝，2018年更獲移民署「新住民及其子女築夢計畫」補助，添購烤箱、模具等專業器具。
鄭安娜這次參賽歷經6個月準備，選用「一串心」搭配台灣、泰國及印尼醬料，展現酸甜苦辣的人生滋味，還有思念的印尼家鄉味，同時藉此傳達「不分你我、心心相印、多元民族融合、彼此心連心」的含義。「新住民創意美食料理競賽」決賽11月28日登場，拿下第2名佳績的她表示，感謝移民署、宜萱婦幼關懷協會的一路扶持。
移民署宜蘭縣服務站主任簡玉屏表示，鄭安娜勇敢、樂觀開朗且不向逆境低頭，希望其故事能激勵更多新住民家庭。移民署「第8屆新住民及其子女築夢計畫」將於12月31日截止報名，她鼓勵新住民朋友把握機會參加。
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