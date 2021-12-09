她奪3金日游2萬米放眼亞運 林右昌表揚全運會傑出選手

基隆市代表隊在今年的全國運動會中獲得3金1銀3銅的佳績，市府今晚間舉辦優秀選手及績優教練表揚大會，市長林右昌親自頒發獎狀給得獎選手，今年金牌獎金提高到30萬雙北的標準，是近年來最佳成績。3金選手鄧羽彣說，每天訓練游近2萬公尺，總算在賽事中獲得佳績，接下來要放眼明年的亞運，希望屆時能為國爭光。

今年公開水域項目獲得3金2銅的佳績，在全運會成績史上締造難以超越的「不可能的任務」。鄧羽彣在女子游泳1500公尺自由式更打破大會紀錄；至於混合組射擊10公尺空氣步槍混合賽，柯思瑀及黃晧宸等人以總成績412.7分奪得銀牌。

全運會基隆游泳代表隊成員都是基隆本地土生土長的游泳菁英，鄧羽彣在公開水域5公里、7.5公里及10公里都奪下金牌，1500公尺自由式打破大會紀錄獲得季軍，讓全運會成績再創新高。

林右昌指出，今年全國運動會的表現創下近年來最好成績，除了要歸功於所有教練與選手平日的苦練，市府這些年在教育場域的投資，相信大家也都有目共睹，其中選手獎金提高到雙北的標準，特別要感謝市議會及體育會的全力支持。基隆市體育會理事長鄭錦洲對獲金牌的鄧羽彣加碼，自掏腰包給每面金牌3萬元紅包。

鄧羽彣說，今年因疫情影響，游泳池關閉期間，她們只能將訓練場地移到海邊，常被水母攻擊，等到游泳池開放後，每天兩趟9千公尺的訓練下，總算在賽事中獲得佳績，接下來要放眼明年的亞運，希望屆時能為國爭光。

教育處指出，為了讓選手在基隆市多雨的環境中也能持續訓練，市府6年多來投入近9億元改善本市體育場館，建置運動設施環境及科技化運動設備，成功打造本市22座半戶外球場，選手們不再受限於濕冷的天氣，讓基層體育更加茁壯。