伊甸基隆僅1輛車接送 奉天宮會員籌募交通車助慢飛天使

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
伊甸基隆僅1輛車接送，奉天宮會員籌募交通車助慢飛天使。圖／伊甸基隆區提供
伊甸基隆僅1輛車接送，奉天宮會員籌募交通車助慢飛天使。圖／伊甸基隆區提供

基隆市身心障礙福利服務中心為基隆市政府委託伊甸社會福利基金會辦理，提供身心障礙者各項支持服務，其中兒童日間照顧服務只有1輛交通車，不敷使用。基隆玉敕奉天宮得知後，會員籌募1個月募得，今天捐贈1輛交通車及4個安全座椅給伊甸 使用，幫忙慢飛天使。

基隆中心提供身心障礙朋友各項服務，其中兒童日間照顧更是基隆市唯一提供早療服務之單位，而伊甸已在基隆服務了23年，交通車更是周一至周五全年無休基隆跑透透，1台輛交通車供不應求。

奉天宮天上聖母慈善功德會得知需求後，便與會員們一同籌募交通車，在1個月內成功募得一輛交通車，更加碼捐贈4個安全座椅，為伊甸提供了最大助力。

今天在基隆中心舉辦捐贈儀式，除奉天宮天上聖母慈善功德會理事長陳冠希到場外，立委蔡適應由助理鐘芸瑄代表出席、市議員宋瑋莉、張秉鈞等都到場。伊甸基隆區區長李蓮代表伊甸基金會向奉天宮表達感謝，多一輛車，可讓每位孩子都能開心出門，平安回家。

伊甸基金會表示，會善用這份力量轉向身障朋友、弱勢家庭，將服務做得更深、更貼近需求。

基隆 奉天宮 蔡適應

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