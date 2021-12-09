花蓮大本部落野菜園區涼亭失修 市府允助改善

花蓮市大本部落是市區野菜大本營，部落族人種植數十種可食植物，傳承祖先飲食文化，也是長輩們聯誼據點，但園區木造涼亭長年日曬雨淋受損，地方人士求助爭取改善，縣議員李正文、魏嘉彥、周駿宥，及市長魏嘉賢多次到場會勘，允諾協助爭取，改善園區空間設施。

大本部落前頭目陳天盛反映，野菜園區的木造涼亭使用很多年，鋪蓋的稻草多數腐爛，屋頂木板和柏油布，也因為長期風吹日曬雨淋損壞，部落族人都希望能儘快修繕。

李正文獲知後，日前邀集縣議員魏嘉彥、市民代表蕭民隆及平島．部定等人會勘，市長魏嘉賢近日也前往察看，確認修繕範圍與相關細節。眾人都認為木造涼亭是部落聚會的重要據點，確實需要趕快處理，市公所將居中協調，也請議員協助，爭取改善園區內相關設施。

魏嘉賢今天表示，大本部落野菜園區有族人種植的數十種可食植物，不僅傳承原住民族飲食文化，也是食農教育一環，市公所連續兩年舉辦奇萊玩一夏的單車活動，路線規畫一定納入野菜園區，安排專人導覽部落，認識原住民美食，遊客都給予很高評價。