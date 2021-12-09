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花蓮大本部落野菜園區涼亭失修 市府允助改善

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市大本部落野菜園區木造涼亭是在地重要據點，但年久失修，市公所將居中協調，多位議員也允協助爭取經費儘速改善。圖／市公所提供
花蓮市大本部落野菜園區木造涼亭是在地重要據點，但年久失修，市公所將居中協調，多位議員也允協助爭取經費儘速改善。圖／市公所提供

花蓮市大本部落是市區野菜大本營，部落族人種植數十種可食植物，傳承祖先飲食文化，也是長輩們聯誼據點，但園區木造涼亭長年日曬雨淋受損，地方人士求助爭取改善，縣議員李正文、魏嘉彥、周駿宥，及市長魏嘉賢多次到場會勘，允諾協助爭取，改善園區空間設施。

大本部落前頭目陳天盛反映，野菜園區的木造涼亭使用很多年，鋪蓋的稻草多數腐爛，屋頂木板和柏油布，也因為長期風吹日曬雨淋損壞，部落族人都希望能儘快修繕。

李正文獲知後，日前邀集縣議員魏嘉彥、市民代表蕭民隆及平島．部定等人會勘，市長魏嘉賢近日也前往察看，確認修繕範圍與相關細節。眾人都認為木造涼亭是部落聚會的重要據點，確實需要趕快處理，市公所將居中協調，也請議員協助，爭取改善園區內相關設施。

魏嘉賢今天表示，大本部落野菜園區有族人種植的數十種可食植物，不僅傳承原住民族飲食文化，也是食農教育一環，市公所連續兩年舉辦奇萊玩一夏的單車活動，路線規畫一定納入野菜園區，安排專人導覽部落，認識原住民美食，遊客都給予很高評價。

此外，今年疫情期間，市公所推廣原住民野菜箱，建置數位平台，將來自花蓮原住民部落的生鮮野菜裝箱，供民眾線上訂購，大本部落的野菜就是重要來源。公所會盡力協調推動部落涼亭的修繕工程，明年也會協續規畫部落巡禮相關活動。

花蓮市長魏嘉賢（右3）、縣議員魏嘉彥（右）等人，日前會勘大本部落野菜園區，討論修繕細節。圖／市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（右3）、縣議員魏嘉彥（右）等人，日前會勘大本部落野菜園區，討論修繕細節。圖／市公所提供
花蓮市大本部落野菜園區木造涼亭是在地重要據點，但年久失修，市公所將居中協調，並由議員協助爭取經費儘速改善。圖／市公所提供
花蓮市大本部落野菜園區木造涼亭是在地重要據點，但年久失修，市公所將居中協調，並由議員協助爭取經費儘速改善。圖／市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（中）、縣議員魏嘉彥（左）與周駿宥（右2）等人，日前會勘大本部落野菜園區，討論修繕細節。圖／市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（中）、縣議員魏嘉彥（左）與周駿宥（右2）等人，日前會勘大本部落野菜園區，討論修繕細節。圖／市公所提供

原住民 魏嘉賢

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