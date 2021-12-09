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冬山街頭年年飄春節喜氣 公所邀鄉親組隊參賽搞創意
宜蘭縣12月起瀰漫濃厚耶誕氣氛，街頭各式裝飾一路閃亮到年底。為了迎接即將到來的2022農曆新年，冬山鄉公所預告將辦春節街景布置競賽，27日起開始報名，邀請鄉親組隊一同搞創意、打造家園新亮點，營造年節氛圍。公所表示，展示自明年1月18日到元宵節，歡迎遊客開心來冬山走春。
冬山鄉公所2018年起開辦春節街景布置競賽，透過民眾創意發想，讓入夜後的鄉內角落增添幾分喜氣。觀光所長江立偉說，往年吸引約20組在地鄉親報名參賽，有些利用環保材質創作，有人則以當年生肖設計，例如豬年就有可愛豬圈創作，雖然布置場域不大，走在路上還是能感受熱鬧的歡樂氣氛。
今年競賽以「迎接新年」為主題，分成學校組，還有社區、村、寺廟組，12月27日開始報名至明年1月14日；屆時，藝術家、美術老師會以「美觀、創意和環保」進行評比，第一名可獲2萬元，其餘名次亦有獎金鼓勵。江立偉說，考量製作成本，未得名者會補助3000元材料費。
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