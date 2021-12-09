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員山福園3.4萬個櫃位 宜蘭最大納骨設施明年2月選位
興建中的員山福園第三期納骨樓工程進入尾聲，未來是宜蘭縣最大納骨設施，3層樓共有3萬4千個納骨櫃位，明年2月公告1樓選位，1樓有1萬2259個納骨位、4110個牌位，規劃個人式、雙人式、家族6人式及12人式、宗教區雙人式等不同型態納骨櫃，滿足民眾對納骨設施的需求。
縣長林姿妙今天前往了解工程進度，指示在品質安全的前提下如期完工。宜蘭縣立殯葬管理所表示，員山福園第三期納骨樓暨牌位興建工程於去年7月8日開工，目前工程進度89.26%，略有超前，建築包含地下1層停車位、地上3層的建築物，引入自然光線與氣流，克服宜蘭多雨氣候又能融入自然，打造尊重生命及幽雅舒適的追思空間，預計明年1月完工。
納骨樓1樓的室內裝修完工後，明年2月公告開放民眾選位，依照修正後「宜蘭縣立殯葬設施管理自治條例」收費標準，納骨位形式及價位分別是個人式5萬4000元、雙人式10萬8000元、家族6人式38萬4000元、家族12人式76萬8000元、宗教區雙人式12萬8000元、牌位每座3萬元。
縣長林姿妙表示，創造優質安奉先人及休憩祭拜的友善環境，是縣政府團隊努力的目標，此一興建計畫是縣內重大施政計畫，期盼能提供民眾方便且舒適的殯葬一元化服務。
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