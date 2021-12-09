基隆市政府挺社創 觀光論壇獲經濟部Buying Power獎項

基隆市政府觀光及城市行銷處今年與社會創新公司合作辦理城市觀光論壇，邀請8位職人分享在基隆這座城市，於各自專業領域中打拚成長的故事，昨天獲得經濟部「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎」三獎。市府今天表示，透過這次活動，成功將基隆行銷到大台北地區。

經濟部中小企業處昨天於社會創新實驗中心舉辦第5屆Buying Power社會創新採購頒獎典禮，市府觀銷處處長曾姿雯代表市長林右昌出席，從經濟部中小企業處處長何晉滄手中接過獎盃，感謝主辦單位對於市府團隊的肯定。

曾姿雯說，市府今年首次與社會創新公司合作辦理城市觀光論壇，透過「TED Talk」的形式，邀請8位職人分享在基隆這座城市，於各自專業領域中打拚成長的故事，使與會者聆聽用「八種維度」成就一個基隆，合力完成今年的城市觀光論壇，活動當日吸引超過500人參加，包含觀光旅遊領域各界代表皆親臨現場。

「Buying Power獎勵採購社會創新產品及服務」，目的為鼓勵政府與企業將相關資源投入、並採購社創企業產品或服務，利用企業的推廣，使社創企業能夠拓展行銷通路，更鼓勵企業將相關資源投入，與社會創新組織合作及開拓市場商機。