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打莫德納送禮券 基隆賣場快閃站登場 全聯加送健康禮

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市執行「打莫德納送禮券」專案，今天在全聯暖暖店首次開設賣場「疫苗快閃站」，除可獲贈100元超商禮券，全聯另提供麵包加瓶裝水健康禮。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市執行「打莫德納送禮券」專案，今天在全聯暖暖店首次開設賣場「疫苗快閃站」，除可獲贈100元超商禮券，全聯另提供麵包加瓶裝水健康禮。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市執行「打莫德納送禮券」專案，今天首在賣場開設的「疫苗快閃站」，上午在暖暖區全聯提供注射疫苗服務，民眾到這裡打疫苗，除可獲贈中央贈送的100元超商禮券，全聯另提供麵包加瓶裝水健康禮。愛買基隆店下午4點到晚上8點設快閃站，店家也會提供專屬禮品。

基市府表示，「打莫德納送禮券」專案7日到11日舉辦，開放未接種新冠疫苗者、第1劑莫德納接種滿4周或第1劑AZ接種滿8週欲混打者，以及已完整接種2劑疫苗滿5個月的下列對象： 1-3類對象、因公務需求需出國者、其他18歲以上民眾經醫師評估有感染風險且有接種意願者，到各合約院所或快閃站接種，都可獲贈100元禮券。

基隆市衛生局規畫在賣場開設5場疫苗快閃站，時間地點分別為今天上午全聯暖暖店上午9點到12點、愛買基隆店下午4 點到晚上8點。明天下午4點到晚上8點在愛買基隆店。11日上午10點到下午2點在全聯暖暖店、下午3點到晚上7點在愛買基隆店。

參加「打莫德納送禮券」專案民眾都可領取100元OK超商禮券，全聯和愛買配合設站，另提供贈品鼓勵民眾接種疫苗。全聯贈禮是瓶裝水加麵包，愛買是甜甜圈、蘋果、保久乳和營養口糧餐盒。

全聯暖暖店上午接供注射疫苗服務時，有6名民眾專程前往施打疫苗。暖暖衛生所表示，除了賣場快閃站，有意施打疫苗者也可到合約院所施打疫苗。

基隆市執行「打莫德納送禮券」專案，今天在全聯暖暖店首次開設賣場「疫苗快閃站」，除可獲贈100元超商禮券，全聯另提供麵包加瓶裝水健康禮。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市執行「打莫德納送禮券」專案，今天在全聯暖暖店首次開設賣場「疫苗快閃站」，除可獲贈100元超商禮券，全聯另提供麵包加瓶裝水健康禮。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市執行「打莫德納送禮券」專案，今天在全聯暖暖店首次開設賣場「疫苗快閃站」，除可獲贈100元超商禮券，全聯另提供麵包加瓶裝水健康禮。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市執行「打莫德納送禮券」專案，今天在全聯暖暖店首次開設賣場「疫苗快閃站」，除可獲贈100元超商禮券，全聯另提供麵包加瓶裝水健康禮。記者邱瑞杰／翻攝

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