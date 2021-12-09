花蓮週末2場疫苗隨到隨打接種站 施打AZ及BNT

中央社 / 花蓮縣9日電

花蓮衛生局今天發布訊息指出，11、12日將於吉安鄉黃昏市場前好客廣場、花蓮遠東百貨分別設置AZ、BNT疫苗及流感疫苗接種站，施打送水果、洗衣精及禮券等好禮。

中央流行疫情指揮中心推動大賣場、百貨公司COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗隨到隨打，首場5日下午在花蓮遠東百貨設置4小時莫德納疫苗及流感接種站，這週末將連續2天設置免預約隨到隨打接種站。

花蓮衛生局技正偕淑惠告訴中央社記者，5日當日莫德納施打81劑、流感122劑，民眾對打疫苗送禮品興致高，施打秩序良好，這次提前宣傳、增加設站點，呼籲民眾踴躍施打。

花蓮縣衛生局今天發布訊息指出，隨到隨打疫苗接種站11日設置於黃昏市場對面的吉安好客廣場，施打時間為下午3時至6時，完成施打送統冠面額100元禮券；12日下午4時至晚間8時為遠東百貨1樓H&M專櫃旁，完成施打送水果及洗衣精。

花蓮縣衛生局指出，施打BNT疫苗第1劑接種年齡需滿12歲以上、第2劑須間隔4週以上（僅開放18歲以上施打）；施打AZ疫苗第1劑需滿18歲以上，第2劑至少間隔8週以上，可混打BNT，籲施打民眾攜帶健保卡、身分證及小黃卡。

AZ疫苗 衛生局 花蓮

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