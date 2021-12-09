花蓮再推2場疫苗隨到隨打 吉安場送禮券花蓮場送水果

為提高疫苗覆蓋率，花蓮縣政府衛生局本周六、日再推第二波疫苗隨到隨打，11日在吉安好客廣場、12日在花蓮遠東百貨設快打站，提供AZ、BNT和流感疫苗接種，吉安場送百元統冠禮券，花蓮場送水果及洗衣精，鼓勵民眾隨到隨打。

為了提高新冠肺炎疫苗施打率，中央流行疫情指揮中心開放百貨、賣場、超市等場所，供隨到隨打。花蓮縣衛生局結合遠東百貨，5日下午在遠百設站，4小時接種莫德納81劑、流感122劑。

衛生局本周再推兩場次隨打隨打，吉安下午3時至6時，在吉安黃昏市場對面的好客廣場、12日下午4時到晚上8時在遠東百貨1樓，都可免預約隨到隨打，兩場次都提供AZ、BNT及流感3種疫苗。11日吉安場送統冠禮券100元，12日遠百場送水果及洗衣精。

花蓮縣衛生局表示，預接種民眾請攜帶健保卡、身分證和小黃卡。施打BNT第一劑須滿12歲以上，第二劑須與第一劑間隔至少4周，且須滿18歲；施打AZ第一劑須滿18歲，第二劑間隔至少8周，可混打BNT。

至於流感疫苗，限65歲以上長者、醫事及衛生防疫相關人員、長照、安養工作人員，滿6個月至國小入學前幼兒、孕婦、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、高風險慢性病人等接種。