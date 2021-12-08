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基隆天外天落羽松打卡好意境 建議步道取景避免這攪局

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆天外天落羽松打卡好意境，建議步道取景避免蛇出沒。圖／環保局提供
基隆天外天落羽松打卡好意境，建議步道取景避免蛇出沒。圖／環保局提供

基隆市環保局天外天復育公園種植的250株落羽松，近日枯枝、枯葉斑駁，200多公尺長整排的林道讓人很有意境，成為一處看落羽松秘境，吸引很多民眾來打卡拍照。環保局長賴煥紘建議，參觀落羽松建議待在步道取景就好，落羽松旁的「截流溝」深度較深，容易掉進去 ，且有蛇出沒，要注意安全。

環保局長賴煥紘今天在臉書貼文，環保局今年維護時發現，落羽松旁的「截流溝」深度較深，且不明顯，其中有個深井，擔心民眾可能會直接掉進去 ，所以在圓形廣場周邊架設告示牌，寫著「有蛇出沒，注意安全！」

賴煥紘說，落羽松經同仁細心照料，長得非常漂亮，成為秘境可以說是無心插柳柳成蔭，落羽松林旁有排水溝，草地也不開放進入，民眾到復育公園拍照打卡，建議待在步道取景。除了欣賞落羽松，復育公園動植物生態豐富，也可以順道欣賞。

環保局指出，這個地點較潮濕，也有積水，會成為落羽松秘境是無心插柳柳成蔭，每逢假日都有很多民眾的打卡新亮點，平時有開放給民眾參觀。當年是向中央申請400株復育種植，10年下來長成落羽松林道有250株，長約有200公尺，寬有5公尺。

這處落羽松林生機盎然，春夏秋冬各有不同景緻及感受，春天時生機盎然，夏天時枝葉茂盛，秋天時葉子變紅，冬天時蕭瑟悠遠。這裡動植物調查有700多種，生態相當豐富，可看到大冠鷲、台灣藍鵲、翠鳥等出沒林間。

基隆天外天落羽松打卡好意境，建議步道取景避免蛇出沒。圖／環保局提供
基隆天外天落羽松打卡好意境，建議步道取景避免蛇出沒。圖／環保局提供

落羽松 基隆 藍鵲

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