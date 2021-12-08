因通風井施工基隆火車站漏水 市府：大雨滲漏做好防護
基隆最近大雨不斷，導致基隆火車站第二月台漏水嚴重，至少有5處滲漏點，月台放滿20、30個水桶接水。基隆火車站表示，漏水來自通風井，因月台正上方的市府興建的轉運站正在施工，要打掉部分通風井造成漏水。基隆市政府今天下午說明，原來有積水的地方趕快清理，應該要封閉的地方，會立即以工程的手段進行處理，並做好防護的措施。
市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，基隆火車站有一些比較老舊的結構，上面正在進行城際轉運站的施工，必須把通風井進行一部分的切除，基隆近日有多次大雨，雖然有做好防護措施，但因為雨太大就從旁邊溢進去，發現漏水狀況後就要求建商必須改善。
曾姿雯表示，改善的方式就是以最快的時間，原來有積水的地方趕快清理，應該要封閉的地方立即以工程的手段進行處理，並做好防護的措施，就不會再漏水。
基隆火車站第二月台近來漏水嚴重，約有5處地點從天花板漏水，下大雨時就會漏水，火車站在5處地點放置水桶接水，火車站有設提醒告示牌，請乘客小心地面濕滑，並不時派人員擦拭地面的水，並把水桶的水倒掉。
基隆火車站屬半地下化車站，月台上方有多處通風井設施，基隆市政府進行城際轉運站工程，必須切除部分通風井，相關單位將在明天上午到火車站實勘解決。
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