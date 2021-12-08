林務局推動國產材 計畫5年後木材自給率達5%

減少使用熱帶國家天然林木材，林務局計畫在2027年達到木材自給率（國產材）為5%，運用在文創商品上以及家具生產多元利用。

林務局台東林區管理處為重現台灣原生木風華，與向陽薪傳木工坊合作，將疏伐的「國產材」用於家具製作與應用，今天在台東故事館辦理成果展，讓民眾認識並合法使用國產材，建立良好的永續林業利用模式。

林務局長林華慶相當重視專程到台東參加開幕，他接受媒體聯訪時表示，從民國106年開始宣示國產材元年，當時自給率還不到1%，這代表台灣每年會進口450萬立方公尺的木材，且大部分都是來自東南亞，這表示台灣用了很多熱帶國家的天然林木材。

林華慶表示，林務局為振興林產業積極推動國產木竹材，計畫在2027年達到木材自給率5%，從運用在文創商品上到家具生產，透過與各地業者、木工坊合作開發疏伐木的多元利用，推廣行銷國產材，從材料端的使用到商品的產出，提升國產材的利用價值，讓民眾更直接從生活端接觸使用國產材的製品。

除此之外，更導入產銷履歷TAP、生產追溯QRCode及優良農產品CAS等標章，讓消費者能購買到來源合法，且品質優良的國產林產品，並加強輔導林農成立林業產銷合作社、協助廠商開發創新林產品、建構林產業產銷平台，逐步提高木材自給率，以達成森林資源永續利用的終極目標。

台東林管處長吳昌祐表示，林務局現正推廣國產材產業的現況，以及國產材驗證標章制度，從多面向推動國產木竹材的使用，不僅結合公東高工產官學的應用，也和向陽薪傳木工坊合作，提高國產材自給率與市場能見度。

這次展出的國產材3套家具作品，是由屏東科技大學黃俊傑教授帶領工坊夥伴以居家創意設計概念為基礎，使用由台東林管處合作提供的國產疏伐木材包括紅檜、柳杉、桃花心木、相思樹、楠木及櫧櫟類等製作產出，其中包括玄關系列的人客椅、屏風、玄關桌；書房系列的書架、書桌、辦公椅及燈具；餐廳系列則有餐桌、餐椅及中島餐櫥櫃等套裝家具。運用這些國產材將不同木材特色一一呈現出來，展期至12月30日。