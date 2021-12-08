清水地熱新湯屋今揭牌啟用 60人搶先免費體驗

來到宜蘭縣清水地熱遊憩區，民眾不只能煮蛋、泡腳，從今以後還能享受泡湯樂趣。縣府在園區打造全新湯屋並委外經營，開幕活動「清水NEW地熱，泉心FUN湯屋」清水泉湯屋今天早上登場，下午1點起開放限額60名免費泡湯，有人中午12點半就來排隊，其中不乏宜蘭市、羅東、三星和大同居民，就連台北遊客也來搶先體驗。

「清水地熱泉」湯屋為清水地熱遊憩區第四期工程，其建築物主體採混凝土牆體、木構架屋頂設計，呈現室內外自然環境的山林氛圍，今年更榮獲第20屆公共工程金質獎。該湯屋目前委外九號餐旅休閒事業經營，業者增建休閒溫泉魚腳池、湯屋入口處形象塑造，並以「清水泉」命名。

清水泉湯屋今天開幕，縣長林姿妙、九號餐旅休閒事業集團董事長汪克強、大同鄉長何勝立等人出席揭牌，宣布正式啟用。縣府表示，清水地熱遊憩區將以清水NEW地熱，泉心FUN湯屋概念，透過「泡湯體驗、原民文化、地熱教育」新元素，以提供更多元的服務型態，使其成為全台旅遊打卡新亮點。

試營運今起至12月14日，清水泉湯屋每日開放兩場，限量120位民眾免費泡湯。九號餐旅休閒事業秉持敦親睦鄰、回饋鄉里，凡設籍三星、大同的在地鄉民，憑身分證能優先報名；今天下午場1點開放報名，共有10位三星、大同鄉民來搶先體驗，台北遊客開心地說，水質滑溜、環境相當舒服。