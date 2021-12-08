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基隆沿岸漁港出現浮石 日本火山8月噴發流至漁船注意

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
日本小笠原群島火山在今年8月噴發，近日於基隆沿岸及漁港發現浮石蹤跡，基隆市政府表示，已請基隆區漁會漁業通訊電台加強廣播，提醒相關區域作業漁船，注意航行安全。圖／基隆市政府提供
日本小笠原群島火山在今年8月噴發，近日於基隆沿岸及漁港發現浮石蹤跡，基隆市政府表示，已請基隆區漁會漁業通訊電台加強廣播，提醒相關區域作業漁船，注意航行安全。圖／基隆市政府提供

日本小笠原群島火山在今年8月噴發，近日於基隆沿岸及漁港發現浮石蹤跡，基隆市政府表示，已請基隆區漁會漁業通訊電台加強廣播，提醒相關區域作業漁船，注意航行安全。

基隆市府產發處表示，海洋委員會所屬國家海洋研究院已進行洋流數值模擬、海巡署則啟動無人機空拍、船艇巡查及岸際搜索，並配合空勤總隊空中巡邏勤務監控、海洋保育署則適時進行採水檢測，密切注意日本火山浮石動態。

近日很多漁民反映，隨著洋流基隆沿岸陸續發現火山浮石，市政府產業發展處長黃健峰說，目前觀察八斗子漁港、正濱漁港、望海巷漁港的火山浮石多為細碎之沙狀顆粒，初步評估並不影響船隻航行作業，惟仍請作業漁船注意，盡量避開浮石漂浮海面，已請漁業通訊電台廣播提醒相關區域作業船隻，特別注意航行安全。

日本小笠原群島火山在今年8月噴發，近日於基隆沿岸及漁港發現浮石蹤跡，基隆市政府表示，已請基隆區漁會漁業通訊電台加強廣播，提醒相關區域作業漁船，注意航行安全。圖／基隆市政府提供
日本小笠原群島火山在今年8月噴發，近日於基隆沿岸及漁港發現浮石蹤跡，基隆市政府表示，已請基隆區漁會漁業通訊電台加強廣播，提醒相關區域作業漁船，注意航行安全。圖／基隆市政府提供
日本小笠原群島火山在今年8月噴發，近日於基隆沿岸及漁港發現浮石蹤跡，基隆市政府表示，已請基隆區漁會漁業通訊電台加強廣播，提醒相關區域作業漁船，注意航行安全。圖／基隆市政府提供
日本小笠原群島火山在今年8月噴發，近日於基隆沿岸及漁港發現浮石蹤跡，基隆市政府表示，已請基隆區漁會漁業通訊電台加強廣播，提醒相關區域作業漁船，注意航行安全。圖／基隆市政府提供

基隆 日本 海巡署

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