基隆沿岸漁港出現浮石 日本火山8月噴發流至漁船注意

日本小笠原群島火山在今年8月噴發，近日於基隆沿岸及漁港發現浮石蹤跡，基隆市政府表示，已請基隆區漁會漁業通訊電台加強廣播，提醒相關區域作業漁船，注意航行安全。

基隆市府產發處表示，海洋委員會所屬國家海洋研究院已進行洋流數值模擬、海巡署則啟動無人機空拍、船艇巡查及岸際搜索，並配合空勤總隊空中巡邏勤務監控、海洋保育署則適時進行採水檢測，密切注意日本火山浮石動態。