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花蓮首家「相聲茶館」開幕 朱德剛推廣說唱藝術

中央社 / 花蓮8日電

演員朱德剛的妻子是花蓮原住民，2016年舉家移居花蓮，成立「八斗喜說演班」推廣說唱藝術；為重現聽相聲的美好時光，在花蓮市打造「相聲茶館」，讓東部民眾能觀賞傳統藝術表演。

「好山、好水、好無聊、夜晚無處去。」朱德剛說，經常聽到如此形容花蓮，雖然只是玩笑話，但也充分反映出花蓮與其他縣市的不同處；夜晚的花蓮沒有人車的喧鬧，顯得格外的寧靜恬適，但也缺少適合全家人休閒娛樂的場所，除了電影院及夜市外，希望還能有其他不同的選擇。

朱德剛說，他想起幼年時，父親下班後，帶著全家人到「螢橋樂園」聽相聲，看著台上的演出，喝著茶，吃著平常難得吃到的美食，一家人開懷放聲大笑，那種幸福圍繞的感覺，至今縈繞心頭，所以決定要打造一個適合全家一起歡笑的樂園－「朱德剛相聲茶館」。

「未來還會安排不同的表演，讓這個空間發揮到最大功能。」朱德剛說，要讓來花蓮玩的朋友有一個可以看的「固定」表演空間，也希望讓更多花蓮鄉親們有一個談天說地，聊相聲、談藝文的地方，也希望有更多偏鄉的孩子可以來看相聲的演出、瞭解說話的趣味。

此外，還與原住民「田亮了合作社籌備會」合作，茶館門前設有小農攤位、餐車等，結合在地農產品與美食。

到場祝賀的花蓮縣文化局表演藝術科長劉進成致詞表示，朱德剛每年在花蓮13鄉鎮巡演，推廣相聲，令人感佩，如今有一處固定表演場所，讓有興趣的民眾更加方便。

花蓮 原住民

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