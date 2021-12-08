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台東市果菜市場使用33年 1500萬整修明年底完工
台東果菜市場興建至今超過30年，縣府日前協助爭取1500萬元經費，翻新改善外側攤位區環境及購物動線，預計明年底完工，縣長饒慶鈴今天由台東市長張國洲陪同視察市場現況，了解改建規畫，並承諾將全力協助。
縣長饒慶鈴表示，台東市果菜批發市場民國77年就遷到現址營運，分貨場年久失修、環境髒亂，感謝市長張國洲率領市公所團隊提案整修，縣府協助爭取1500萬元，針對漁會側零售攤位全面翻新，及資源回收廠側面攤位雨遮及既有設施改善，共改善約30個攤位，提供更優質購物環境。
台東市長張國洲表示，果菜市場老舊部分相當多需要改善，感謝縣府及市代表會支持，這次爭取1500萬元經費，是設立以來最大筆補助款，完工後將改善現有攤商環境，另市場其他老舊施設部分，公所會繼續爭取經費改善。
市公所經建課長朱盈豪說，果菜市場分為蔬果批發及農漁牧在地特色零售攤販兩部分，因為鋼構鏽蝕嚴重，此次主要是將原攤位重新整理，在原有攤位外部設置購物體驗區，配合已規畫冷凍庫工程外觀形式，採用鋼構鋼承板斜屋頂設計，形成雨遮式購物廊道，及既有結構物與排水設施改善，提供顧客及攤商更完善的購物場所。
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