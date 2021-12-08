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影／宜蘭師生集體食物中毒調查出爐 糙米被金黃葡萄球菌汙染

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣師生集體食物中毒案調查結果出爐，發現糙米被金黃色葡萄球菌汙染。 記者戴永華／攝影
宜蘭縣師生集體食物中毒案調查結果出爐，發現糙米被金黃色葡萄球菌汙染。 記者戴永華／攝影

宜蘭日前爆發9校、86名師生食用營養午餐後，出現上吐下瀉集體食物中毒症狀。今天調查結果出爐，縣府在採集的檢體中發現糙米有「金黃色葡萄球菌」，懷疑在製作備餐的過程中被汙染，縣府宣布即日起與廠商解約，全案移送司法機關偵辦。

縣政府在食物中毒發生後，立即採集食材、餐具及糞便等檢體共79件，檢驗結果發現糙米有金黃色葡萄球菌，而且在學生的糞便檢體當中也發現金黃色葡萄球菌株，綜合研判是引起食物中毒的原因。

衛生局說，當天團膳業者供應6000多份營養午餐，傍晚時陸續有86名師生出現噁心、嘔吐、腹痛及痙攣症狀就醫，並不是所有人吃過糙米都出現中毒症狀，所以食材本身應該沒有問題，極可能是在備餐的過程中，糙米遭到汙染。

根據以往食物中毒案的經驗，金黃色葡萄球菌經常存在人體的傷口，所以究竟是不是因此使得糙米被汙染？這部分細節問題還必須再加以釐清。

縣政府宣布，即日起與廠商終止契約，全案依照違反食品安全衛生管理法移送司法機關偵辦。

宜蘭縣師生集體食物中毒案調查結果出爐，發現糙米被金黃色葡萄球菌汙染。圖／衛生局提供
宜蘭縣師生集體食物中毒案調查結果出爐，發現糙米被金黃色葡萄球菌汙染。圖／衛生局提供

食物中毒 衛生局 營養午餐

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