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台東縣府爭取1500萬元經費 果菜市場預計明年動工修建
台東市果菜批發市場在現址營運逾30年，許多設施及場地配置無法與時俱進，縣府協助爭取經費1500萬經費，翻新改善外側攤位區環境、讓購物動線更為順暢，縣長饒慶鈴與市長張國洲今天前往了解改建相關規畫，預計明年動工修建，讓攤商擁有良好的工作環境。
饒慶鈴表示，果菜批發市場是市區重要的批發蔬果場地，早在民國77年就遷到現址營運，原有農產品分貨場因年久失修導致環境髒亂，將針對漁會側的零售攤位，臨資源回收廠側的攤位做雨遮及既有設施改善，共改善30個攤位環境，提供消費者更優質的購物品質。
市公所經建課長朱盈豪說，果菜批發市場負有農產品集中、均衡及分散之重要功能，在農產運銷過程中占有重要地位。此次雖僅部分改建，未來會向中央爭取更多預算，新增更多的設施，以完整整個場址的現代化建設。
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