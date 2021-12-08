因應春節返鄉人潮 花蓮招募20名防疫計程車備援

因應春節返鄉人潮，花蓮縣政府預計再增20名防疫計程車備援，9日至13日受理報名，執行期間每車每天補貼新台幣3500元，乘客也須支付車資，合約期滿居家隔離期間還有補貼。

花蓮縣府建設處交通科長張筱雲今天接受媒體採訪指出，原有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫計程車隊共8組人車投入，已完成續約，因應春節返鄉潮，將另外招募20名備選駕駛，由衛生局培訓並統籌調度。

花蓮縣政府建設處今天發布新聞稿指出，春節專案同樣採專車專人接送方式，防疫計程車隊負責載送對象，僅限居家隔離或居家檢疫的民眾，不得再從事其他營業載客；民眾可撥打花蓮縣衛生局派遣專線03-8226975，經專人評估調派防疫計程車接送。

新聞稿指出，防疫計程車執行合約期間，由縣府補貼薪資每天每車3500元，基於使用者付費原則，乘客須自付車資，計費則按計程車春節加價費率表計費，接送範圍在花蓮市、吉安鄉及新城鄉以外區域，回程空車則表價2倍收取乘客車資。

建設處指出，報名司機須至少接種1劑疫苗，合約期滿後，駕駛需進行14天居家隔離，縣府也將補償隔離期間每天2100元。有意願駕駛可向花蓮縣計程車公/工會登記報名，或傳真至縣府建設處交通科03-8246530，也可親送花蓮縣政府總收文室。