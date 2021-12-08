花蓮推8鄉鎮客家庄觀光 設計客庄旅遊電子書帶著走

抽到客庄券卻不知去哪用嗎？花蓮縣政府客家事務處推出「花蓮縱谷客庄逍遙遊」電子書，介紹8個客家鄉鎮，用按圖索驥概念，結合地圖、景點等資訊，介紹客家庄的特色，作為旅遊工具書隨時參閱，歡迎民眾使用500元客庄券到花蓮觀光。

今年客家委員會搭配五倍券發行客庄券2.0，可用於客家文化重點發展區，並合法登記、具稅籍的餐廳、民宿及社區零售商店等在地店家，其中花蓮從北到南的花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鎮、玉里鎮及富里鎮，都適用於客庄券。

縣府客家處指出，「花蓮縱谷客庄逍遙遊」介紹8個客家重點鄉鎮各2條旅遊路線，電子書圖文並茂，利用導引地圖凸顯旅遊及公共運輸位置，更附上花蓮客庄景點Google地圖使用指南，民眾只要掃描QR code，便能輕鬆閱覽。

客家處長彭偉族表示，縣府重視推廣客家文化，今年透過辦理「110年花蓮縣縱谷客家文化拓延計畫」，以中、英、日文語言，製作客庄旅遊電子書，除了為台灣旅客打造花蓮旅遊工具書，也讓外國來台的旅客造訪花蓮時，也能了解有哪些必玩、必吃的客庄景點及美食。