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因應春節返鄉潮 花縣府再招募20名備選防疫計程車駕駛

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府招募防疫計程車隊，車內都會加裝隔離板等設備。圖／縣政府提供
花蓮縣府招募防疫計程車隊，車內都會加裝隔離板等設備。圖／縣政府提供

花蓮縣政府因應農曆春節返鄉人潮，提前預備防疫計程車隊量能，除現有8名駕駛，再招募20名備選駕駛，9日至13日受理報名，合約執行期間，每天每車補貼3500元，另乘客也須支付車資，報名備選司機必須至少打過一劑疫苗，合約期滿後居家隔離14天，縣府也會給予補償，每天以2100元計算。

今年6月疫情嚴峻時，縣府啟動防疫計程車，招募8名駕駛投入，經過防疫訓練、車內加裝隔離設備，專人專車接受衛生局統一派遣，載送居家檢疫或居家隔離者。

縣府建設處今天表示，因應春節返鄉潮，提昇防疫動能，除了原有車隊8名駕駛，12月9日至13日下午3時受理報名，審查駕駛資格後，12月16日抽籤抽出備取駕駛20名，完成備選駕駛訂約後，由衛生局統一訓練調派。

建設處指出，備選防疫計程車依衛生局評估防疫需求啟動，合約執行期間，縣府補助每天每車3500元，合約期滿後的14天居家隔離，也會補助無法營業的損失，每天2100元。

防疫計程車不會載送一般乘客，車內有防護隔離裝置，執行載送任務時會穿著隔離衣、戴醫療級口罩及手套，載運完畢進行全車徹底消毒。載送對象為居家隔離或居家檢疫民眾，使用者必須付費，接送範圍在花蓮市、吉安鄉、新城鄉，按表收費，若是其他鄉鎮，因距離較遠，回程空車以表價兩倍計算，春節期間還會按加價費率表計費。

有意願的計程車駕駛可向花蓮縣計程車公、工會登記報名，或電話建設處交通科（03）8246530，招募詳情可洽詢

花蓮縣府因應春節返鄉潮，除了現有8名防疫計程車司機，另再招募20名備選駕駛。圖／縣府提供
花蓮縣府因應春節返鄉潮，除了現有8名防疫計程車司機，另再招募20名備選駕駛。圖／縣府提供
花蓮縣府招募防疫計程車隊，右後車門有貼紙方便辨識。圖／縣政府提供
花蓮縣府招募防疫計程車隊，右後車門有貼紙方便辨識。圖／縣政府提供

計程車 衛生局 春節返鄉

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