日本火山浮石漂流花蓮外海 數量有增加趨勢

日本火山浮石漂流範圍擴大，海巡署東部分署第一二岸巡隊今天表示，花蓮外海石梯坪至七星潭都有發現零星火山浮石，最大約比網球大，數量有增多趨勢，已通知航行漁船多加注意。

日本小笠原群島火山今年8月噴發，海洋委員會等單位11月底發現火山浮石已漂至屏東、台東、綠島和蘭嶼等16處岸際及港區。

海巡署東部分署第一二岸巡隊副隊長楊仕逢今天接受中央社記者採訪表示，這幾天同仁陸續在石梯坪、七星潭及板下海岸外海發現火山浮石，也有部分浮石被打上岸，數量有逐漸增加的趨勢。

楊仕逢指出，目前觀察火山浮石最大約比網球大，大部分都是細小如沙，因質量較輕，在海面上漂浮，航行船隻若不慎吸入引擎，恐造成機械故障等問題。

楊仕逢指出，因花蓮境內火山浮石數量相較不多，目前尚未發現對生態的影響，仍呼籲漁民或民眾發現火山浮石可主動通報，提醒航行漁船多加注意。

為掌握日本火山浮石漂流動態，國家海洋研究院進行洋流數值模擬、海巡署啟動無人機空拍、船艇巡查及岸際搜索，空勤總隊空中巡邏監控、海洋保育署適時採水檢測，適時通報相關單位因應。