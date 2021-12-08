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台東林管處舉辦「木藝創生國產材家具展」

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
活動策展人、屏東科技大學木材與設計系教授黃俊傑，帶領向陽薪傳木工坊6位師傅，將國產材製作出一件一件精美，且實用的家具，小至文具組、大至餐桌椅及書架，都令參觀民眾驚豔不已。記者尤聰光／攝影
活動策展人、屏東科技大學木材與設計系教授黃俊傑，帶領向陽薪傳木工坊6位師傅，將國產材製作出一件一件精美，且實用的家具，小至文具組、大至餐桌椅及書架，都令參觀民眾驚豔不已。記者尤聰光／攝影

林務局台東林區管理處為重現台灣原生木風華，與向陽薪傳木工坊合作，將疏伐的「國產材」用於家具製作與應用，今天辦理成果展示，讓民眾認識並合法使用國產材，建立良好的永續林業利用模式。

台東林管處長吳昌祐說，林務局現正推廣國產材產業的現況，以及國產材驗證標章制度，從多面向推動國產木竹材的使用，不僅結合公東高工產官學的應用，也和向陽薪傳木工坊合作，提高國產材自給率與市場能見度。

活動策展人屏東科技大學木材與設計系教授黃俊傑，帶領向陽薪傳木工坊6位師傅，將國產材製作出一件一件精美，且實用的家具，小至文具組、大至餐桌椅及書架，都令參觀民眾驚豔不已。

黃俊傑說，並非所有國產材都能做出同一件家具，並須先了解木材本身的特性，才能針對特性來製作出適合的產品，而工坊所呈現的家具，也融入了在地原住民的文化元素，使得產品更具豐富與價值。

台東林管處表示，「疏伐」是森林管理的措施之一，透過伐木來讓這些造林的林木不要長得太密遮光，才不至於影響樹木和其他生物的生長；而每次疏伐都經過記錄評估後，把已長得夠多夠大的林木砍伐下來再利用。

而疏伐林種以台灣杉、柳杉及杉木為主，其中柳杉的產量最大，但是目前國內作為高經濟價值、適合製作家具建材的樹種為相思樹、櫸木、香杉、台灣杉及肖楠為主。

林務局台東林區管理處為重現台灣原生木風華，與向陽薪傳木工坊合作，將疏伐的「國產材」用於家具製作與應用，今天辦理成果展示，讓民眾認識並合法使用國產材，建立良好的永續林業利用模式。記者尤聰光／攝影
林務局台東林區管理處為重現台灣原生木風華，與向陽薪傳木工坊合作，將疏伐的「國產材」用於家具製作與應用，今天辦理成果展示，讓民眾認識並合法使用國產材，建立良好的永續林業利用模式。記者尤聰光／攝影

向陽 台東 屏東

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