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基市府與調查站赴果菜市場查物價 基隆受台北農產影響
近來傳統市場蔬菜水果有異常波動現象，基隆市政府產發處會同基隆市調站、消保官等人，昨到基隆市果菜市場，了解蔬果行情及查察是否有異常波動。果菜市場表示，基隆進貨價格深受台北農產批發價格的影響，並非基隆市攤商可自行決定。相關單位初步認，近期市場價格波動與天氣變冷，影響產地生產量有關，尚在正常範圍內，預期未來價格將逐漸回穩。
消保官莊惠媛表示，不公平的交易行為影響市場秩序，也損害消費者權益，近期民眾反映物價的問題，市府相當重視，會同基隆市調站到第一線市場查訪，瞭解市場交易狀況，未來還會不定時的查訪維護消費者權益。
調查站副主任蔡逢時表示，傳統市場物價攸關民生甚鉅，除查訪市場了解相關物價機制外，未來仍將持續調查與關注，避免價格出現不合理哄抬的現象，維護民生用品市場價格的穩定。
果菜市場主委簡德昌說，菜價主要受到市場供需的影響。當需求量高，但產量不足時，價格自然提高。尤其最近因為天氣驟冷，導致許多農產品產量不足，但消費者需求並未下降的情況下，價格便會產生居高不下的情況。另外，基隆果菜進貨價格深受台北農產批發價格的影響，並非基隆市場攤商可自行決定。
相關單位人員實際到市場了解攤商價格，初步認為近期市場價格波動與天氣變冷，影響產地生產量有關，尚在正常範圍內，預期未來價格將逐漸回穩。
產發處表示，採購時令蔬果是抗漲的最佳選擇，例如橘子、柳丁正是目前當季水果，不但品質優良，而且因為產量豐富而價格亦較為合理。但如芭樂即非屬產季，數量不多，價格自然難以抑制。
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