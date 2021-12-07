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基隆合約院所或快閃站接種莫德納疫苗 送百元禮券

中央社 / 基隆7日電

基隆市長林右昌今天表示，為鼓勵大家踴躍施打COVID-19疫苗，即日起至11日止，前往基隆市35家合約醫療院所，或12處快閃施打站接種莫德納疫苗，都可以獲得100元OK超商禮券。

林右昌今天在市務會議後記者會表示，政府為鼓勵大家施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，特別提供百元禮券獎勵措施，市府也會配合中央政策施打疫苗。

此外，基隆市的疫苗施打率一直在各縣市名列前茅，不論第1、第2劑施打率都相當高，配合中央要求，市府特別規劃12個不同時間、地點的快閃施打站，方便民眾接種。

基隆市衛生局長吳澤誠說，「打莫德納送禮券」專案活動日期，中央規定是7日至9日，基隆市特別延長至11日。可接種莫德納疫苗的對象，包括未接種疫苗者、第1劑莫德納接種滿4週或第1劑接種AZ滿8週欲混打者。

此外，吳澤誠說，已完整接種2劑疫苗滿5個月的民眾，包含1至3類對象、因公務需求需出國者、18歲以上民眾經醫師評估有感染風險且有接種意願者，也可以接種莫德納疫苗。

衛生局表示，12處快閃施打站中，今天已在仁祥診所、礦工診所施打，8日快閃施打站有國泰家醫診所、康合診所、仁祥診所；9日為仁祥診所、全聯福利中心暖暖店、愛買基隆店；10日愛買基隆店；11日則有全聯福利中心孝東店、愛買基隆店和碇內診所。

莫德納疫苗 基隆

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