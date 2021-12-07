過年大紅包來了！台東海端鄉每人發3000元振興經濟

台東縣海端鄉今宣布，將於農曆春節前，加碼發放振興消費禮金，普發每位鄉民現金3000元大紅包，攜手鄉民過好年。凡於今年8月31日前設籍海端鄉且仍在籍者，以及今年12月31日前出生新生兒，只要於明年1月28日設籍海端辦妥出生登記皆可領取，預估受惠人數約4144人。

海端鄉公所表示，為避免民眾擠於同一時間領取，有關振興消費禮金發放地點及方式，初步規劃除在明年1月8日在各村定點發放外，另開放鄉親於111年1月9日至28日前皆可至海端鄉公所社會課領取，詳細資訊公所將陸續更新。

海端鄉長胡金至表示，今年五月後受疫情影響，多數鄉民工作都停擺，之後許多活動也沒辦法辦，之後鄉民代表會在7月提案，發放振興經濟消費禮金，由公所訂定「台東縣海端鄉因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發放振興經濟消費禮金自治條例」，獲代表會三讀通過。

胡金至說，相關經費來源都曾做妥善規畫，也依照預算法規定，不是急就章辦理，所需經費1260萬由111年鄉公所總預算自籌支應，訂於明年1月8日起普放消費禮金3仟元，給鄉民1個紅包，振興地方經濟，添購年貨迎新年。