漂流範圍擴大 日本火山浮石已至新北、桃園

日本火山浮石漂流範圍擴大，除了11月底發現漂到台東、屏東等海域，今天發現已隨洋流漂至蘭嶼、貢寮、大堀溪南岸等處，明天預估將至花蓮外海、台東太麻里等，提醒船舶注意。

日本小笠原群島火山今年8月噴發，海洋委員會等單位11月底發現火山浮石已漂至屏東、台東、綠島和蘭嶼等16處岸際及港區。

海洋委員會今天發布新聞稿表示，截至今天下午5時，新發現火山浮石已隨著洋流漂流到蘭嶼雙獅岩岸際（約60平方公尺）、七星潭距岸10公尺（約125平方公尺）、達仁溪口岸際（約10000平方公尺）、白沙灣岸際沙灘（約2000平方公尺）、大堀溪南岸沙灘（約500平方公尺）、老梅沙灘（約1000平方公尺）、貢寮桂安岸際（約625平方公尺）、草里漁港港內（約375平方公尺）等處。

海委會並預估明天火山浮石將隨著海流向北漂移至花蓮外海及接近台東太麻里至大武沿岸。海委會表示，目前尚未發現浮石影響生態，但提醒相關區域作業船隻，特別注意航行安全。

為掌握日本火山浮石漂流動態，國家海洋研究院進行洋流數值模擬、海巡署啟動無人機空拍、船艇巡查及岸際搜索，空勤總隊空中巡邏監控，海洋保育署適時採水檢測。

海委會表示，會嚴密掌握火山浮石出現位置，適時公布周知，即時通報相關部會共同應處，避免海岸重要設施、過往船舶與海洋生態遭受損害。