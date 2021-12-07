宜蘭女子國小、首位婦科醫師 來看舊城女性風華特展

宜蘭以前有所「女子國小」、最早供奉註生娘娘的南興廟...，百年來女性命運的轉變，從查某嫺人權碑與節孝祠等建物，見證傳統社會加諸在女性身上的桎梏。一場由市公所指導、羅東社區大學籌辦的「宜蘭舊城‧女性風華」女性地景特展今起在人文故事館展出，透過14處地景訴說古往今來的女性故事。

羅東社大表示，「宜蘭女性地景」意指具有代表性且能夠呈顯過去宜蘭女性生命軌跡的建物或文化景觀，共選出14處位於宜蘭市的女性地景，其中許多是大家耳熟能詳，例如宜蘭女子公學校舊址、南興廟供奉最早的註生娘娘等，具備性別內涵及歷史縱深。

早年宜蘭市四周有護城河，成為一座舊城區，日治時期最高級的酒樓位於護城河畔「開花樓」，2層樓木造建築（現在舊城東路20號），內有藝妓陪侍，後來改建成基督教宜蘭禮拜堂；宜蘭市中山路三段34號的維仁醫院，是最早由女醫師主持婦科醫院，日台時期女性受教育機會少，林丕到日本就讀東京女醫，學成後曾在台大服務，後來返鄉擔任婦科醫師。