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移民署宜蘭縣服務站推越南文化 北成里民穿越服鮮體驗

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
北成社區里民體驗穿越南傳統服飾。圖／宜蘭縣服務站提供
北成社區里民體驗穿越南傳統服飾。圖／宜蘭縣服務站提供

移民署宜蘭縣服務站推廣東南亞國家文化深耕社區，今天攜手宜蘭縣北投社文化發展協會、宜蘭縣女性成長協會等民間團體，在羅東鎮北成社區永福宮舉辦「越南多元文化推廣」活動，新住民潘錦秀熱情介紹越南文化、美食，更邀請北成里新住民及其家屬、里民穿上越南傳統服飾來場時尚走秀。

新住民潘錦秀目前在羅東國小、公正國小教越南語，今天不只分享越南文化、春捲及粽子等美食，也帶來多年收藏的傳統服飾，讓民眾不分男女老少都能親身試穿體驗。另外，潘錦秀準備的越南料理，一改以往魚露的刻板印象，以貼近宜蘭在地口味的調味魚露，讓長者對魚露調味、越南美食有了全新體驗。

北成里長羅暳鎂感謝移民署宜蘭縣服務站的用心，里民、新住民和其家人能更深入認識越南，「因為認識，所以彼此更能包容」，深具族群融合的教育意義。

宜蘭縣服務站主任簡玉屏表示，移民署舉辦「新住民多元文化人才培訓」課程尚有名額，鼓勵新住民和其子女踴躍報名，以培育更多的多元文化種子教師人才，詳情可上移民署全球資訊網、新住民培力發展資訊網。

潘錦秀在場展示越南貨幣、粽子，以及民俗文物。圖／宜蘭縣服務站提供
潘錦秀在場展示越南貨幣、粽子，以及民俗文物。圖／宜蘭縣服務站提供
北成社區里民穿越南傳統服飾走秀。圖／宜蘭縣服務站提供
北成社區里民穿越南傳統服飾走秀。圖／宜蘭縣服務站提供
移民署宜蘭縣服務站今天攜手民間團體，在羅東鎮北成社區舉辦「越南多元文化推廣」活動，新住民潘錦秀熱情介紹越南文化。圖／宜蘭縣服務站提供
移民署宜蘭縣服務站今天攜手民間團體，在羅東鎮北成社區舉辦「越南多元文化推廣」活動，新住民潘錦秀熱情介紹越南文化。圖／宜蘭縣服務站提供
移民署宜蘭縣服務站今天攜手民間團體，在羅東鎮北成社區舉辦「越南多元文化推廣」活動。圖／宜蘭縣服務站提供
移民署宜蘭縣服務站今天攜手民間團體，在羅東鎮北成社區舉辦「越南多元文化推廣」活動。圖／宜蘭縣服務站提供

越南 移民署 新住民

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