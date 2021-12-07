花蓮太平洋觀光節連辦6天 超過60組歌手登台迎新年

今年花蓮夏戀嘉年華受疫情影響，延後至跨年期間合併舉辦，「花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」自12月26日至31日在東大門廣場登場，預計超過60組歌手及團體登台，包括羅志祥、周湯豪、畢書盡、玖壹壹、告五人等卡司，還有星空煙火秀，帶給遊客聽覺和視覺雙重享受，迎接新的一年。

縣府表示，6天的跨年演唱會，時間可說是全台最長，每天都有不同的音樂主題，滿足各年齡層的民眾，同時也是最多歌手的表演舞台，且受邀歌手「含金量很高」，很多都得過金鐘、金曲、金馬及金音獎。在26日、30日、31日，縣府加碼施放璀璨煙火星空秀，感受過新年的熱鬧氣氛。

演唱會前3天主題是「饒炸花蓮！狼人殺之夜」、「紅人榜巨星之夜」及「回味民歌經典之夜」，分別有在花蓮長大的婁峻碩、新生代饒舌歌手高爾宣、承諾每年到花蓮的畢書盡、于美人、蔡昌憲、金曲歌王許富凱、歌后曹雅雯、玖壹壹，以及李翊君、殷正洋等歌手登台，最後一天由羅志祥、周湯豪壓軸登場。

在活動期間，周邊將實施交通管制，包括重慶路與中山路、中山路與軒轅路口、中山路與花崗街口、福町路。旅客可在花蓮車站搭乘花蓮客運，或搭乘統聯客運308、太魯閣客運301公車路線，在「中華站」下車後，即可步行至會場。