振興經濟好過年 台東海端鄉將發3000元現金

台東縣海端鄉長胡金至今天宣布，加碼發放振興消費禮金新台幣3000元，攜手鄉親過好年。預估4144人受惠，初步規劃明年1月8日在各村定點發放，這也是台東地方加碼金額最高。

海端鄉公所發布新聞稿說明，凡於民國110年8月31日前已設籍海端鄉且仍在籍者及110年12月31日（含）前出生的新生兒，只要於111年1月28日領取期限前辦妥出生登記，並設籍海端鄉皆可領取，預估約4144人受惠。

「直接領現金比消費券簡單多了！」邱姓鄉民接受媒體聯訪表示，適逢過年，這筆現金對全鄉每戶人家都有很大的幫助。

為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對海端鄉民生活經濟衝擊，期望提振消費動能，穩定民眾生活經濟，並協助受疫情影響的地方產業渡過難關，促進農特產及商業發展。今年7月經海端鄉民代表會提案發放振興經濟消費禮金，再由公所訂定「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情發放振興經濟消費禮金自治條例」，經代表會在定期大會審議通過。

振興消費禮金發放地點及方式，鄉公所表示，初步規劃明年1月8日在各村定點發放，普發放消費禮金新台幣3000元，供鄉民添購年貨迎新年。所需經費1260萬元，由111年鄉公所總預算自籌支應。

為避免民眾擠於同一時間領取，另於明年1月9日至28日前，民眾皆可至海端鄉公所社會課領取，詳細資訊可參閱海端鄉公所官網及粉絲專頁。