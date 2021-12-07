快訊

新竹失聯移工打疫苗被捕？ 指揮中心三度重申：不會查處

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

振興經濟好過年 台東海端鄉將發3000元現金

中央社 / 台東縣7日電
台東縣海端鄉長胡金至今天宣布，加碼發放振興消費禮金新台幣3000元，攜手鄉親過好年。示意圖，聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影
台東縣海端鄉長胡金至今天宣布，加碼發放振興消費禮金新台幣3000元，攜手鄉親過好年。示意圖，聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影

台東縣海端鄉長胡金至今天宣布，加碼發放振興消費禮金新台幣3000元，攜手鄉親過好年。預估4144人受惠，初步規劃明年1月8日在各村定點發放，這也是台東地方加碼金額最高。

海端鄉公所發布新聞稿說明，凡於民國110年8月31日前已設籍海端鄉且仍在籍者及110年12月31日（含）前出生的新生兒，只要於111年1月28日領取期限前辦妥出生登記，並設籍海端鄉皆可領取，預估約4144人受惠。

「直接領現金比消費券簡單多了！」邱姓鄉民接受媒體聯訪表示，適逢過年，這筆現金對全鄉每戶人家都有很大的幫助。

為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對海端鄉民生活經濟衝擊，期望提振消費動能，穩定民眾生活經濟，並協助受疫情影響的地方產業渡過難關，促進農特產及商業發展。今年7月經海端鄉民代表會提案發放振興經濟消費禮金，再由公所訂定「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情發放振興經濟消費禮金自治條例」，經代表會在定期大會審議通過。

振興消費禮金發放地點及方式，鄉公所表示，初步規劃明年1月8日在各村定點發放，普發放消費禮金新台幣3000元，供鄉民添購年貨迎新年。所需經費1260萬元，由111年鄉公所總預算自籌支應。

為避免民眾擠於同一時間領取，另於明年1月9日至28日前，民眾皆可至海端鄉公所社會課領取，詳細資訊可參閱海端鄉公所官網及粉絲專頁。

疫情 台東

延伸閱讀

宏佳騰購車優惠加碼！振興券優惠展延至年底

智慧科技應用於防疫 桃園市獲數位政府獎

地方不滿怡心園停工3個月 施壓田尾鄉公所帶隊抗議　

日統停駛4條國道有3條在雲林 鄉公所：要有配套

相關新聞

過年大紅包來了！台東海端鄉每人發3000元振興經濟

台東縣海端鄉今宣布，將於農曆春節前，加碼發放振興消費禮金，普發每位鄉民現金3000元大紅包，攜手鄉民過好年。凡於今年8月...

移民署宜蘭縣服務站推越南文化 北成里民穿越服鮮體驗

移民署宜蘭縣服務站推廣東南亞國家文化深耕社區，今天攜手宜蘭縣北投社文化發展協會、宜蘭縣女性成長協會等民間團體，在羅東鎮北...

立委劉櫂豪協助行銷台東鳳梨釋迦 開設「豪釋平台」

今年9月20日中國大陸宣布暫停台灣釋迦輸入，目前台東進入鳳梨釋迦產期，中央與地方政府努力協助農民推銷，立委劉櫂豪也開設「...

花蓮太平洋觀光節連辦6天 超過60組歌手登台迎新年

今年花蓮夏戀嘉年華受疫情影響，延後至跨年期間合併舉辦，「花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」自12月26日至31日在東大門廣場登...

振興經濟好過年 台東海端鄉將發3000元現金

台東縣海端鄉長胡金至今天宣布，加碼發放振興消費禮金新台幣3000元，攜手鄉親過好年。預估4144人受惠，初步規劃明年1月...

2022年台東本島第一道曙光在三仙台

2022年台東第一道曙光時間出爐，本島在成功鎮三仙台、離島則在蘭嶼紅頭山。縣府表示，台東海岸線長，都是看曙光的點，歡迎大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。