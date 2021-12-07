2022年台東本島第一道曙光在三仙台

2022年台東第一道曙光時間出爐，本島在成功鎮三仙台、離島則在蘭嶼紅頭山。縣府表示，台東海岸線長，都是看曙光的點，歡迎大家來台東迎曙光。氣象站：「冬季迎曙光，要碰運氣」。

縣府指出，除成功鎮三仙台及太麻里鄉曙光園區是每年迎曙光熱點，包括達仁鄉南田觀海亭、大武鄉海濱公園及太麻里鄉金崙海邊等，都是新興迎曙光的地方，若不想人擠人，海岸線都是看曙光的點。

2021年即將尾聲，民眾期待迎接2022年第一道曙光時間點出爐，根據台北市天文館精算，台東本島最早在成功鎮三仙台的6點10分、日出時間為6時34分；離島在蘭嶼紅頭山的6點5分、日出是6點29分。。

另南迴太麻里鄉曙光園區在6點11分，不過，冬季在台東要順利看到曙光，真的需要一點運氣，成功鎮三仙台及太麻里鄉曙光園區自2000年後，已經連摃21年沒看到曙光，運氣好還能看到日出。