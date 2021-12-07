聽新聞
test
0:00 / 0:00
2022年台東本島第一道曙光在三仙台
2022年台東第一道曙光時間出爐，本島在成功鎮三仙台、離島則在蘭嶼紅頭山。縣府表示，台東海岸線長，都是看曙光的點，歡迎大家來台東迎曙光。氣象站：「冬季迎曙光，要碰運氣」。
縣府指出，除成功鎮三仙台及太麻里鄉曙光園區是每年迎曙光熱點，包括達仁鄉南田觀海亭、大武鄉海濱公園及太麻里鄉金崙海邊等，都是新興迎曙光的地方，若不想人擠人，海岸線都是看曙光的點。
2021年即將尾聲，民眾期待迎接2022年第一道曙光時間點出爐，根據台北市天文館精算，台東本島最早在成功鎮三仙台的6點10分、日出時間為6時34分；離島在蘭嶼紅頭山的6點5分、日出是6點29分。。
另南迴太麻里鄉曙光園區在6點11分，不過，冬季在台東要順利看到曙光，真的需要一點運氣，成功鎮三仙台及太麻里鄉曙光園區自2000年後，已經連摃21年沒看到曙光，運氣好還能看到日出。
台東氣象站表示，東部地區每年冬季會受東北季風影響，海面上空雲層較不穩定，尤其是太陽準備升起的清晨5點至7點變化最大，因此，天氣變化瞬息萬變，很難說得準一定看得到曙光，想要看曙光夏季是最好的時節。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言