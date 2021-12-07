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「交通界奧斯卡」金路獎 宜蘭勇闖五連霸打破全國紀錄

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
代表道路維護的「金路獎」、道路安全的「金安獎」，宜蘭縣政府最近在全國評比中都拿下全國第一名，前者更是五連霸、後者是蟬聯冠軍，非常不容易。圖／縣府提供
代表道路維護的「金路獎」、道路安全的「金安獎」，宜蘭縣政府最近在全國評比中都拿下全國第一名，前者更是五連霸、後者是蟬聯冠軍，非常不容易。圖／縣府提供

被譽為「交通界奧斯卡」的金路獎，是交通部為了提升鐵公路養護及景觀所舉辦的全國賽事，宜蘭縣不但在第22屆金路獎評比中勇奪第一名，更創下金路獎開辦以來，全國史無前例的三連霸、四連霸及五連霸紀錄，年年過關斬將獲獎，表現相當亮眼。

除了拿下金路獎外，最近交通部舉辦的「金安獎」評鑑，宜蘭縣也蟬聯交通工程類組的全國第一名佳績。縣府交通處長黃志良今天把兩項全國道路養護及安全的重要獎座獻給縣政府，由縣長林姿妙代表收下。

交通部為了使公路、鐵路及捷運系統能夠維持運行路況及美化沿線景觀，提供使用人安全、順暢、舒適服務，舉辦 「金路獎」評比競賽，分成鐵路、高速公路、道路景觀、縣市政府公路養護等項目，宜蘭以87.76高分，勇奪縣市政府公路養護第一名的好成績。

值得一提是，宜蘭縣政府繼去年連續4年獲得交通部公路養護評鑑全國第一名，今年又再奪冠，創下金路獎開辦以來史無前例「三連霸」、「四連霸」及「五連霸」紀錄，讓人刮目相看。

除了金路獎以外，象徵全國道路交通安全最高榮譽的金安獎，宜蘭縣政府繼去年獲得交通部「金安獎」肯定，最近評鑑再度蟬聯交通工程類組全國第一名的佳績。

縣府交通處表示，為克服宜蘭多雨潮濕的氣候，有效改善路況及維持道路設施，縣府持續推展管理e化、路平專案、人本環境、綠美化等，並藉由系統性調查及檢測，執行年度養護計畫，在有限財政資源下精準運用養護經費。

至於提升交通安全更是責無旁貸，縣府爭取經費進行宜蘭及羅東轉運站新建工程，建立國5礁溪、羅東、五結共乘停車場，增進公共運輸使用便利性。

縣長林姿妙表示，交通與縣民生活密切相連，讓使用人「行得安心、走得安全」是基本條件，縣府會持續營造民眾用路安全的友善環境，拚出宜蘭好交通。

被譽為「交通界奧斯卡」的金路獎，宜蘭在全國評比中，史無前例創下五連霸紀錄，年年過關斬將獲獎，表現亮眼，今天把領回的獎座獻給縣長代表收下。圖／縣府提供
被譽為「交通界奧斯卡」的金路獎，宜蘭在全國評比中，史無前例創下五連霸紀錄，年年過關斬將獲獎，表現亮眼，今天把領回的獎座獻給縣長代表收下。圖／縣府提供

宜蘭 交通部 林姿妙

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