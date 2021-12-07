林右昌宣布基隆跨年晚會卡司 12組獨立樂團搖滾開唱

基隆市長林右昌今天宣布今年跨年晚會，主題為「搖滾基隆大步走」為主題，並特別為晚會創作主題曲《大船佇這》。今年的晚會在12月31日下午5點，由創作比賽常勝軍楊肅浩與貝洛樂團開場，共安排12組實力派樂團一路嗨唱，與觀眾一起跨年，最後以長達7分鐘璀璨煙火秀，迎接新年到來。

林右昌說，市府自2014年起號召獨立樂團參與基隆跨年晚會演出，成功打造在地特色，讓基隆的跨年晚會，成為培養獨立樂團跟創作者的重要舞台。今年跨年晚會共有12組團隊參與，歡迎大家一起到基隆港西3倉庫旁停車場欣賞精彩演出。

林右昌表示，除了舞台節目，今年也有絕對讓大家耳目一新的煙火。為跨年活動創作的活動主題曲《大船佇這》，也將對基隆這個城市有新的詮釋，相信一定會讓大家琅琅上口。12月31日歡迎所有市民及喜愛這些樂團的粉絲們，一起到基隆港邊跨年，欣賞音樂、煙火及基隆港獨有的船隻鳴笛。

基隆跨年晚會演出團體包括楊肅浩與貝洛樂團、拾參樂團、無妄合作社、農村武裝青年、皇后皮箱、先知瑪莉、FUTURE AFTER A SECOND、血肉果汁機、老王樂隊、YELLOW、神棍樂團及TRASH，12組實力派搖滾樂團輪流登台演出。