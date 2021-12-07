東大門夜市部分攤商用免洗餐具 環保局推自備餐具優惠

花蓮縣政府環保局輔導東大門夜市攤商，大力推廣不使用一次性餐具等，朝環保夜市邁進。以往攤商都願意配合，但受疫情影響，目前有23％攤商考量成本及防疫衛生，仍使用免洗餐具。環保局表示，除了持續輔導外，鼓勵民眾自備餐具可享優惠，也推出環保餐具借用，讓資源不浪費。

東大門夜市有400家攤商，曾於去年在環保署全國環保夜市評鑑中獲得特優，環保攤商符合條件包括，設置油煙防制設備、設置油水分離設施、內用不使用免洗餐具、外帶不提供塑膠免洗餐具，及提供自備餐盒優惠。不過，今年使用一次性餐具攤商卻沒有減少，主要原因跟疫情有關係。

環保局廢棄物科長張華鈺表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，東大門夜市總是出現在花蓮熱門足跡上，只能關閉近3個月，直到10月才逐漸開放內用，部分餐飲攤商考量環保餐具成本較高，免洗餐具用完就能丟棄，不會有洗不乾淨造成傳染等問題，仍使用一次性餐具。

張華鈺說，由於東大門夜市暫時歇業太久，許多攤商只能放棄轉讓其他業者，導致攤商變動得很頻繁，有些新來的人不了解環保政策，環保局會持續派員輔導。目前夜市餐飲業者有248家，已有76.6%的攤商願意配合使用環保餐具。

環保局指出，除了輔導攤商外，也鼓勵民眾自備餐具至夜市消費，可享有188家攤商加量或折價優惠。自11月開始，與10家攤商合作，民眾可至合作店家使用環保餐具盛裝餐點，用完後至夜市內17處回收點位歸還。環保餐具借用車不定期到夜市提供借用餐具，請民眾留意「資源回收走透透」粉絲專頁訊息。

另外，今年東大門夜市增設哺乳室、附設空調公共廁所，特別試辦智慧公廁，安裝人流及異味感測模組，可即時通知派員清理。