台東11所高中職 與紐西蘭以琳基督教學院簽備忘錄

為促進台東縣內各高中職拓展國際教育交流多元性與發展性，台東高商校長曹學仁召集台東縣11所高中職，日前透過遠端視訊，與紐西蘭以琳基督教學院簽訂合作備忘錄簽約儀式。

合作備忘錄簽約儀式透過遠端視訊日前在台東高商舉行。11所高中職，包括台東高商、台東高中、台東女中、台東專科、台東體中、關山工商、成功商水、台東特教、蘭嶼高中、公東高中及育仁高中。

台東高商校長曹學仁說，期望藉由姐妹校策略聯盟合作備忘錄簽訂，結合各校特色與台東在地文化元素，進而激發出獨特教學與課程設計上火花，也希望未來能有機會進行雙邊實體會面與課程和文化上交流及互動。

簽約過程中，各校校長都以英語介紹各校特色及展現友好，各校對雙方合作有高度期待，希望透過這次合作備忘錄簽訂，攜手為台東學子們打造一個具有國際觀及雙語學習環境。紐西蘭以琳基督教學院位於奧克蘭東區Howick South的一所公立學校，有學生800多人。

依台東縣政府今天新聞稿，雙方合作備忘錄簽訂合作目標，包括1.增進雙方多元的線上文化交流，促進學生對彼此文化之理解及尊重。2.建立雙方線上合作教學之可行模式，提升學生學習興趣及外語能力。3.推動線上教授對方學校華語或英語課程，促進雙方學生互惠交流及合作機會。

合作項目包括1.雙方教師共備課程。2.雙方透過資訊和通信技術所進行的文化交流。3.雙方透過資訊和通信技術所進行的合作教學、學分選修課程。