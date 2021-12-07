台灣人公德心要加強！綠島蘭嶼清出1萬558公斤垃圾

台東縣蘭嶼、綠島兩離島，縣環保局透過「離島環境衛生」計畫，派駐在綠島鄉及蘭嶼鄉各4名工作人員，每天撿拾環島公路及海岸沿線垃圾，維護離島環境衛生，截至今年11月底，2離島己清理1萬558公斤垃圾，清潔人員直言「台灣人公德心仍需要加強！」

綠島清掃班長陳政宏表示，在綠島從事環境整理已7年，主要的垃圾有兩種，一是海岸邊潮流帶來的中國大陸海漂物，像魚網、浮球和部分中國大陸寶特瓶，另一個主要垃圾則是本島觀光客隨意拋棄的寶特瓶、飲料杯。

「公德心需要加強！」陳政宏說，許多到綠島觀光民眾，喝完飲料後就隨手往路旁丟棄，觀光客來得多、垃圾就更多，他估計約有4成觀光客，喝完飲料後不願意將空瓶罐帶回去，習慣隨意亂丟，在環島公路清掃過程，經常早上掃完了，下午又出現。

台東縣環保局表示，近1年清潔的垃圾量，綠島鄉約3598.5公斤、蘭嶼鄉約6959公斤。透過離島環境衛生計畫支援離島清潔人力，針對環島公路及海岸沿線為主，進行人力清掃作業，並視髒亂狀況進行重點清除作業，除宣導居民能更妥善進行垃圾分類及減少垃圾量。