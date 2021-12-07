台東優化海域安全告示牌 獲海洋委員會做全國範例

台東縣政府優化海域安全告示牌，將設計力化身溝通橋梁，讓千篇一律的安全告示牌不僅富有美感，更便於閱讀，能夠吸引民眾眼球，有效傳遞重要資訊。安全告示牌獲海洋委員會肯定，函文全國縣市政府作為海域遊憩活動安全管理範例。

縣長饒慶鈴縣長說，縣府在建設台東的同時，更要兼顧「美感」，讓後來的建設為天然的環境加分，而不是破壞原有的景觀，如同杉原灣的海域安全告示牌，透過美學設計為政策推動大大加分，民眾在海域遊憩時也更有保障，創造多贏局面。

縣府指出，杉原海水浴場今年8月重新開放後，與設計中心台灣設計師連線工作室共同策畫，打造杉原灣海域安全告示牌，參考民眾對於顏色的直觀感受，以紅色牌面代表禁止事項、黃色牌面代表警告，藍色牌面則是遵守事項，運用顏色區分，有助於明確傳達資訊。

同時也使用插畫和圖示輔助，表達告示牌中的情境、位置和分區等資訊，讓告示牌版面更接地氣，貼近民眾閱讀習慣。此外，告示牌中也提供即時海洋氣象資訊QR Code，讓民眾可以即時掌握海象狀況。安全告示牌獲海洋委員會肯定，並函文全國縣市政府作為海域遊憩活動安全管理的實際運用範例。