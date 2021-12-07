快訊

新竹失聯移工打疫苗被捕？ 指揮中心三度重申：不會查處

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東優化海域安全告示牌 獲海洋委員會做全國範例

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府優化海域安全告示牌，將設計力化身溝通橋梁，讓千篇一律的安全告示牌不僅富有美感，更便於閱讀，能夠吸引民眾眼球，有效傳遞重要資訊。圖／台東縣政府提供
台東縣政府優化海域安全告示牌，將設計力化身溝通橋梁，讓千篇一律的安全告示牌不僅富有美感，更便於閱讀，能夠吸引民眾眼球，有效傳遞重要資訊。圖／台東縣政府提供

台東縣政府優化海域安全告示牌，將設計力化身溝通橋梁，讓千篇一律的安全告示牌不僅富有美感，更便於閱讀，能夠吸引民眾眼球，有效傳遞重要資訊。安全告示牌獲海洋委員會肯定，函文全國縣市政府作為海域遊憩活動安全管理範例。

縣長饒慶鈴縣長說，縣府在建設台東的同時，更要兼顧「美感」，讓後來的建設為天然的環境加分，而不是破壞原有的景觀，如同杉原灣的海域安全告示牌，透過美學設計為政策推動大大加分，民眾在海域遊憩時也更有保障，創造多贏局面。

縣府指出，杉原海水浴場今年8月重新開放後，與設計中心台灣設計師連線工作室共同策畫，打造杉原灣海域安全告示牌，參考民眾對於顏色的直觀感受，以紅色牌面代表禁止事項、黃色牌面代表警告，藍色牌面則是遵守事項，運用顏色區分，有助於明確傳達資訊。

同時也使用插畫和圖示輔助，表達告示牌中的情境、位置和分區等資訊，讓告示牌版面更接地氣，貼近民眾閱讀習慣。此外，告示牌中也提供即時海洋氣象資訊QR Code，讓民眾可以即時掌握海象狀況。安全告示牌獲海洋委員會肯定，並函文全國縣市政府作為海域遊憩活動安全管理的實際運用範例。

近年來，海委會致力推動「向海致敬」政策，透過風險海域研究提出海域風險分級概念，而杉原灣海域安全告示牌中，即明確將不同月份從事各種水域遊憩活動的風險分為高、中、低度，既符合國家整體推動政策，更透過設計有效加分，提醒民眾海域潛在危險，加強風險意識及自我管理。

台東縣府與設計中心台灣設計師連線工作室共同策畫設計的安全告示牌，獲海洋委員會肯定，並函文全國縣市政府作為海域遊憩活動安全管理的實際運用範例。圖／台東縣政府提供
台東縣府與設計中心台灣設計師連線工作室共同策畫設計的安全告示牌，獲海洋委員會肯定，並函文全國縣市政府作為海域遊憩活動安全管理的實際運用範例。圖／台東縣政府提供

台東

延伸閱讀

台東約聘僱人員有福了！比照公務人員依考績晉點調薪

侯友宜與饒慶鈴同台銷售鳳梨釋迦 新北已認購21.6萬台斤

影／台東縣長饒慶鈴抽10萬現金獎 得獎人居然就站旁邊

獲贈精繡排灣公主背心 饒慶鈴向人間國寶致謝

相關新聞

過年大紅包來了！台東海端鄉每人發3000元振興經濟

台東縣海端鄉今宣布，將於農曆春節前，加碼發放振興消費禮金，普發每位鄉民現金3000元大紅包，攜手鄉民過好年。凡於今年8月...

移民署宜蘭縣服務站推越南文化 北成里民穿越服鮮體驗

移民署宜蘭縣服務站推廣東南亞國家文化深耕社區，今天攜手宜蘭縣北投社文化發展協會、宜蘭縣女性成長協會等民間團體，在羅東鎮北...

立委劉櫂豪協助行銷台東鳳梨釋迦 開設「豪釋平台」

今年9月20日中國大陸宣布暫停台灣釋迦輸入，目前台東進入鳳梨釋迦產期，中央與地方政府努力協助農民推銷，立委劉櫂豪也開設「...

花蓮太平洋觀光節連辦6天 超過60組歌手登台迎新年

今年花蓮夏戀嘉年華受疫情影響，延後至跨年期間合併舉辦，「花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」自12月26日至31日在東大門廣場登...

振興經濟好過年 台東海端鄉將發3000元現金

台東縣海端鄉長胡金至今天宣布，加碼發放振興消費禮金新台幣3000元，攜手鄉親過好年。預估4144人受惠，初步規劃明年1月...

2022年台東本島第一道曙光在三仙台

2022年台東第一道曙光時間出爐，本島在成功鎮三仙台、離島則在蘭嶼紅頭山。縣府表示，台東海岸線長，都是看曙光的點，歡迎大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。