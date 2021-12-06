外木山「四接」明年1月環評 議會促請基隆市府表態守護海岸

基隆市議員王醒之、張淵翔和陳薇仲今天在市議會臨時會提案，要求市府與市長林右昌應明確拒絕協和火力發電廠填海造陸，要求研議替代方案，守護外木山海岸。議長蔡旺璉認為提案程序不符議事規則，未讓市府回應及議員再發言。市府會後表示，尊重議員的主張，對此事不予置評。

陳薇仲等3人在市議會第19屆第18次臨時會最後一天提案，「為緊急保護外木山海岸之生態與景觀，本會正式要求林右昌市長與基隆市政府應（於2022年元月召開之環評專案小組會議前）明確拒絕協和火力發電廠於外木山填海造陸作為第四天然氣接收站之唯一方案，並具體要求完整研議替代方案，以代表基隆市民守護外木山海岸。」

這項提案獲得基隆市議員呂美玲、張芳麗、藍敏煌、連恩典、楊秀玉、秦鉦、莊榮欽、宋瑋莉、韓世昱、俞參發、張耿輝、鄭愷玲、何淑萍和莊錦田連署支持，提案加連署議員達17人，超過議員人數半數。

提案指出，支持燃油協和電廠改用天然氣等汙染較小發電選項，但改建機組外，台電包裹天然氣第四接收站計畫設在協和電廠外海，填海造陸將會活埋7萬多株珊瑚，並使以珊瑚生態維生的1/4海洋生物將消失，傷害外木山沿岸漁業。

在國內與國際2050年淨零碳排趨勢下，四接作為天然氣附屬設施僅用18年將面臨閒置，但台電仍以12頁不到的文字，拒絕具體評估替代方案，堅持花費1200億、工期長達11年的「填海造陸」最爛方案闖關環評會議。

提案由議會要求林右昌與市府表態，拒絕暫時性附屬設施做短視近利的永久破壞，要求開發單位完整評估替代方案，具體展現基隆海港城市守護外木山海岸決心。

陳薇仲等人說明提案後，蔡旺璉表示，提案程序不符議事規則，所以不宜再安排市府回應及議員再發言。協和電廠這個案子以後會怎麼樣，還要看12月18日公投結果，還要看中央決策，這件事不是地方政府說了算。本案有多名議員關心，希望市府一定要審慎研議辦理。