敬老眼鏡加碼送 宜蘭連長照機構長輩也能免費配眼鏡

宜蘭縣政府為守護長輩視力健康，結合銀光未來創新協會等民間資源為長者免費配戴老花眼鏡，目前有2萬5千名長者受惠，協會創辦人朱立倫今天以無名氏名義再捐贈7千付眼鏡。宜蘭是該協會所捐助的幾個各縣市中，配鏡率最高的縣市。

社團法人銀光未來創新協會由朱立倫創辦，積極媒合善心人士捐款行善，3年前捐助宜蘭、台東及雲林等縣市的長者免費配戴老花眼鏡，宜蘭服務對象是65歲以上及55歲至64歲的原住民，統計到今年11月已服務逾2萬5000名長者，再加上今天加碼捐助數量，預計將有3萬2千名長者可以免費配鏡，受惠比例相當高。

朱立倫感謝民間各界出錢出力支持計畫，然而要促成美事，也需要縣市政府出面整合，宜蘭之所以有這麼高配鏡率，是由於林縣長有一顆媽媽的心，下鄉勤跑基層時拜託長輩去驗光配鏡，才能讓這麼多人獲得幫助。

林姿妙說，宜蘭65歲以上長者佔全縣總人口數18%，透過免費敬老眼鏡，重新讓資深美少男美少女，看到美麗新「視」界，未來縣府將主動前往長照機構及偏鄉資源不足地區，提供驗光及配鏡服務。

縣衛生局調查長者配眼鏡的情形發現，縣內入住長照機構長者2千多人，因行動不便無法外出配鏡，所以明年會結合中華民國驗光師公會全國聯合會、縣驗光師公會、縣鐘錶眼鏡商業同業公會及鐘錶眼鏡職業工會等單位進入長照機構，協助他們驗光配鏡。