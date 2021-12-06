快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

敬老眼鏡加碼送 宜蘭連長照機構長輩也能免費配眼鏡

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
銀光未來創新協會由創辦人朱立倫代表善心人士，今天加碼送給宜蘭7千付敬老眼鏡，未來連長照機構的長輩也能免費驗光配鏡。記者戴永華／攝影
銀光未來創新協會由創辦人朱立倫代表善心人士，今天加碼送給宜蘭7千付敬老眼鏡，未來連長照機構的長輩也能免費驗光配鏡。記者戴永華／攝影

宜蘭縣政府為守護長輩視力健康，結合銀光未來創新協會等民間資源為長者免費配戴老花眼鏡，目前有2萬5千名長者受惠，協會創辦人朱立倫今天以無名氏名義再捐贈7千付眼鏡。宜蘭是該協會所捐助的幾個各縣市中，配鏡率最高的縣市。

社團法人銀光未來創新協會由朱立倫創辦，積極媒合善心人士捐款行善，3年前捐助宜蘭、台東及雲林等縣市的長者免費配戴老花眼鏡，宜蘭服務對象是65歲以上及55歲至64歲的原住民，統計到今年11月已服務逾2萬5000名長者，再加上今天加碼捐助數量，預計將有3萬2千名長者可以免費配鏡，受惠比例相當高。

朱立倫感謝民間各界出錢出力支持計畫，然而要促成美事，也需要縣市政府出面整合，宜蘭之所以有這麼高配鏡率，是由於林縣長有一顆媽媽的心，下鄉勤跑基層時拜託長輩去驗光配鏡，才能讓這麼多人獲得幫助。

林姿妙說，宜蘭65歲以上長者佔全縣總人口數18%，透過免費敬老眼鏡，重新讓資深美少男美少女，看到美麗新「視」界，未來縣府將主動前往長照機構及偏鄉資源不足地區，提供驗光及配鏡服務。

衛生局調查長者配眼鏡的情形發現，縣內入住長照機構長者2千多人，因行動不便無法外出配鏡，所以明年會結合中華民國驗光師公會全國聯合會、縣驗光師公會、縣鐘錶眼鏡商業同業公會及鐘錶眼鏡職業工會等單位進入長照機構，協助他們驗光配鏡。

另外針對沒有眼鏡行或驗光所等偏遠地區，縣衛生局也會透過社區巡迴篩檢推動敬老眼鏡計畫，也就是除了拓展免費敬老眼鏡的合約商店外，也會主動照顧到弱勢及資源不足地區，守護長輩視力健康達到零死角。

銀光未來創新協會由創辦人朱立倫代表善心人士，今天加碼送給宜蘭7千付敬老眼鏡，未來連長照機構的長輩也能免費驗光配鏡。記者戴永華／攝影
銀光未來創新協會由創辦人朱立倫代表善心人士，今天加碼送給宜蘭7千付敬老眼鏡，未來連長照機構的長輩也能免費驗光配鏡。記者戴永華／攝影

宜蘭 衛生局 朱立倫 林姿妙

延伸閱讀

朱立倫再批蔡英文網軍治國 呼籲蔡快脫下網軍魔戒

羅智強提反政府網軍公投 朱立倫：國民黨團先強力監督

影／駁斥立場不同調 朱立倫挺林姿妙：沒核安就沒核四

影／朱立倫批民進黨靠網軍奪權治國 一定會毀掉台灣

相關新聞

基隆市15名中階警官調整職務 安樂、百福派出所長互調

基隆市警局及四個分局共15名中階警官今天調整職務，市警局表示，基於現階段推動治安工作需要，有效發揮整體治安功能，通盤檢討...

敬老眼鏡加碼送 宜蘭連長照機構長輩也能免費配眼鏡

宜蘭縣政府為守護長輩視力健康，結合銀光未來創新協會等民間資源為長者免費配戴老花眼鏡，目前有2萬5千名長者受惠，協會創辦人...

外木山「四接」明年1月環評 議會促請基隆市府表態守護海岸

基隆市議員王醒之、張淵翔和陳薇仲今天在市議會臨時會提案，要求市府與市長林右昌應明確拒絕協和火力發電廠填海造陸，要求研議替...

花蓮紅葉部落地熱開發案獲族人支持 預計2023年商轉

2019年底來自瑞典的倍速羅得公司，看中台灣地熱能源潛力，選定花蓮縣紅葉村作為第一個地熱發電案址，雖然一度遭部落居民反對...

影／台東議員批蔡總統跳票 高房價讓年輕人期待落空

台東縣無黨籍議員林參天，今天在議會質詢時，怒指蔡文總統競選時曾開支票承諾，要蓋20萬戶青年住宅，現在房子沒興建，房價不斷...

花蓮縣府規畫建輿情中心 議員質疑成變相白色恐怖

花蓮縣政府規畫明年執行「智慧管理中心建置計畫」，將建置縣政大數據運作中心、民意輿情中心系統等。有議員質疑，該計畫是否為言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。