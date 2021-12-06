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花蓮紅葉部落地熱開發案獲族人支持 預計2023年商轉

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
地熱開發公司倍速羅得4日於花蓮縣紅葉村多功能活動中心，辦理說明暨感恩茶會，向部落族人說明地熱開發進度與未來規畫。圖／業者提供
地熱開發公司倍速羅得4日於花蓮縣紅葉村多功能活動中心，辦理說明暨感恩茶會，向部落族人說明地熱開發進度與未來規畫。圖／業者提供

2019年底來自瑞典的倍速羅得公司，看中台灣地熱能源潛力，選定花蓮縣紅葉村作為第一個地熱發電案址，雖然一度遭部落居民反對，不過在積極溝通下，經統計意見調查，94％族人認同這項開發案，業者規畫明年初，展開下一階段鑽井探勘，預計2023年底完成地熱發電站營運與商轉。

倍速羅得指出，剛進部落時，因工程車進出噪音與不熟悉部落文化，引發居民不滿，這段期間以家戶拜訪、舉辦小型鄰里說明會、參與部落大小事務，積極與部落對話溝通，建立雙方信任。4日於花蓮縣紅葉村多功能活動中心，辦理說明暨感恩茶會，向族人說明地熱開發進度與未來規畫。

當天活動近200位部落族人踴躍參與，現場除簡報說明外，邀請部落耆老社區發展協會理事長黃德誠母語翻譯，讓所有族人瞭解完整資訊，並回答大家的疑慮。最後請居民現場填寫意見調查單，在184人中，有173張認同（94%）、5張不認同（3%）、6張無意見（3%），獲得在場多數居民支持。

倍速羅得表示，公司於今年7月初完成第一口探勘井，鑽鑿至約1200公尺深，於8月進行探勘井產能測試，確認地熱溫度甚佳，約150°C以上，明年進行下一階段鑽井與設計，後年進行地熱發電站施工，預計2023年底完成地熱發電站營運與商轉。

紅葉村部落會議主席呂明堅、鄉代嚴秋谷致詞時表示，這段時間，感受到公司對於紅葉部落的誠意，大小活動都盡力參與，也讓族人更了解地熱發電，期許未來大家共同為紅葉村的發展互相協力。

倍速羅得董事長黃天德說，謝謝部落給予公司的包容與幫助，順利完成第一個探勘井，希望地熱為地方提供24小時穩定、乾淨的再生能源，同時結合部落的故事、文化、農產品與周邊生態資源，打造屬於紅葉部落特色的地熱發電廠，並提供工作機會，帶動觀光跟地方經濟。

在地熱開發說明會上，184人中有173張認同（94%）、5張不認同（3%）、6張無意見（3%），多數部落族人認同地熱開發案。圖／業者提供
在地熱開發說明會上，184人中有173張認同（94%）、5張不認同（3%）、6張無意見（3%），多數部落族人認同地熱開發案。圖／業者提供
倍速羅得董事長黃天德說，希望地熱為地方提供24小時穩定、乾淨的再生能源，帶動觀光跟地方經濟。圖／業者提供
倍速羅得董事長黃天德說，希望地熱為地方提供24小時穩定、乾淨的再生能源，帶動觀光跟地方經濟。圖／業者提供

花蓮 再生能源

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