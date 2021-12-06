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花蓮縣府規畫建輿情中心 議員質疑成變相白色恐怖

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府規畫明年執行「智慧管理中心建置計畫」，有議員質疑，該計畫是否為言論審查，「成變相的白色恐怖」，希望縣府定期報告進度。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府規畫明年執行「智慧管理中心建置計畫」，有議員質疑，該計畫是否為言論審查，「成變相的白色恐怖」，希望縣府定期報告進度。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府規畫明年執行「智慧管理中心建置計畫」，將建置縣政大數據運作中心、民意輿情中心系統等。有議員質疑，該計畫是否為言論審查，「成變相的白色恐怖」，希望縣府定期報告進度。縣府回應，該計畫蒐集民眾意見，能幫助縣府施政更符合民意，一定依法行政。

花蓮縣議會第19屆第6次定期大會，今天舉行二、三讀會，審議明年預算。在一般事務費中，縣府新增「111年花蓮縣政府智慧管理中心建置計畫」，編列4850萬元預算，要建置縣政大數據運作中心、1999話務中心暨民意輿情中心系統、地方創生暨前瞻基礎建設推動平台、花蓮縣避難所管理系統及其他相關功能規畫及開發，該預算今二讀通過。

民進黨籍縣議員張美慧指出，在今年疫情嚴重時，縣府每天下午2點舉辦疫情說明會，有民眾對於疫調足跡公布不滿意，留下情緒性言論，當時縣府秘書長在記者會上說，對於散播不實言論者，會法律訴訟提告。她質疑智慧管理中心計畫，是否被縣府拿來做言論審查、蒐集個資，反擊對縣府不利的言論。

無黨籍縣議員楊華美說，儘管透過大數據規畫縣政很重要，但監測輿情「不要變成另一種白色恐怖」，希望縣府每季或定期大會等，跟議會報告智慧施政的進度，讓大眾了解。

縣府秘書長張逸華表示，行政系統對於輿論，不再限於一般媒體，而是來自於網路各方面，系統建置可了解民眾的意見，像有人在臉書披露哪裡有建設、縣政缺失，縣府能即時處理，也能澄清網路上的不實言論，一定會依照個資法與資安法行政。

花蓮縣府秘書長張逸華表示，系統建置可了解民眾的意見，一定會依照個資法與資安法行政。記者王思慧／攝影
花蓮縣府秘書長張逸華表示，系統建置可了解民眾的意見，一定會依照個資法與資安法行政。記者王思慧／攝影

花蓮 疫情 白色恐怖

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