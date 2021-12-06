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劉櫂豪助爭取營建署5.8億補助 改善台東道路建設

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
劉櫂豪(中) 協助向營建署爭取補助5.8億，改善台東縣10項道路工程。圖／劉櫂豪服務處提供
劉櫂豪(中) 協助向營建署爭取補助5.8億，改善台東縣10項道路工程。圖／劉櫂豪服務處提供

立法委員劉櫂豪日前提報內政部營建署生活圈道路建設計畫，協助爭取營建署補助台東縣10項道路建設工程，包含台東市4案、綠島鄉3案、鹿野、池上、關山各1案，總經費共7億139萬3千元，營建署補助5億8547萬元。

劉櫂豪指出，生活圈道路交通系統建設計畫，分別由營建署辦理市區道路補助建設，公路總局辦理市區外道路建設，此次營建署審議通過，台東縣10項市區道路建設計畫，有台東市4案分別為中興路3段401巷至579巷道路新闢、雲南路瓶頸段道路拓寬、康樂火車站前道路新闢改善、知本溫泉區道路品質改善等。

另外綠島鄉綠島瓶頸路段改善（第一標）及（第三標）、馬蹄橋改建及馬蹄二橋修繕等，以及鹿野鄉龍田村南一路瓶頸路段改善、池上鄉福文村道路新闢、關山鎮都市計畫區域內新闢巷道等工程計畫。

劉櫂豪說明，台東市4案皆屬於一般型計畫，爰配合都市計畫辦理道路新闢或拓寬；綠島鄉3案為延續性計畫，係針對前期延續性案件辦理，逐步改善鄉內道路建設；鹿野鄉龍田村南一路屬於危險瓶頸路口改善計畫，為優先改善計畫項目。

池上鄉福文村道路新闢連結福文部落多功能聚會所及老人文康活動中心，符合當地社區需求；關山鎮規劃新闢4條道路，配合都市計畫建設需求，另部分路段用地取得尚有疑慮，請公所協調用地取得無虞後再行提出申請。

台東 綠島 劉櫂豪

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