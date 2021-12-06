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基隆港區兩處地下道封閉整修 力拚農曆春節完工迎人潮
基隆市政府發包整修城隍廟及東岸廣場地下道一波多折，先是招標不順利，開工又考量天氣延期，拖到12月1日才施工。工務處公告封閉到明年2月28日，基隆市議員童子瑋認為不宜，希望農曆過年前完工。工務處今天表示，力拚城隍廟地下道年前完工，東岸廣場地下道狀況相對差，但也會把握工期施作。
基隆市城隍廟地下道穿越車流量大的孝二路，東岸廣場地下道位在仁二路、愛三路口下方。兩處地下道仍有不少民眾通行，因為都有漏水、積水問題，加上牆面被人塗鴉，童子瑋在議會質詢時，拿明亮的新竹車站地下道空間對比，促請市府改善。
工務處發包整修城隍廟及東岸廣場地下道4度流標，考量鋼材等材料上漲，工班短缺等現況，重新檢討各項單價，10下月旬辦理第5度招標時，將預算提高到777萬多元順利發包。
工務處原訂11月8日封閉兩處地下道施工，趕在明年2月1日（農曆大年初一）前完工，但因鋒面通過北台灣，不只下雨，氣溫還下探14℃，為方便行人通行及街友避寒延後施工，12月1日才封閉地下道。設在地下道出入口的施工公告，標示施工日期到明年2月28日，提醒民眾改走鄰近的斑馬線過馬路。
兩處地下道整修工程項目都包含「天地牆」，除更新天花板，照明設計也會更活潑。牆壁採用有造鋼版，提升視覺效果，地板採用防滑、耐髒的環氧樹脂材料，讓地下道展現更新穎，地下道抽水設備也會一併補強。
工務處表示，城隍廟地下道的狀況比東岸廣場地下道好一點，應可在農曆春節前完工。東岸廣場地下道在工程人員進駐「打開」後，發現情況比預期差，且有導水板受損等非預期問題，將與包商研議改善方式，提供民眾更舒適安全的通行空間。
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