花蓮1800萬元辦路祭惹議 縣府：未取得共識將追減預算

花蓮縣議會3日二讀通過縣府明年1800萬元路祭預算，在交通要道請法師祈福，遭部分議員反對，經過周末2天網路討論，許多民眾反對這筆預算。花蓮縣政府表示，尊重不同的聲音，請宗教人士在春節前與鄉親溝通取得共識，若無法完成溝通，縣府會追減預算，不執行路祭。

花蓮縣議會第19屆第6次定期大會今天舉行二、三讀會，審議明年總預算及其他議案。編列路祭預算的緣由，縣府指出，主要是自100年9月起，交通要道累積217人交通事故死亡，加上台鐵0402太魯閣號意外災難，造成49位乘客罹難眾多家庭破碎，在各個宗教人士呼籲下，期盼縣府超度歷年交通事故亡者，也祭祠百年來為花蓮開山開路不幸身亡的先鋒英靈。

縣府明年在台8線、台11線和台9線縣境路段辦路祭，在車禍地點，由法師或道士下車壓煞，回法壇辦普渡法會。台8線與台11線各5到8天，各500萬元，台9線8到11天800萬元，預算共1800萬元。

持反對意見的無黨籍縣議員楊華美在臉書上貼文，花蓮連續十年舉辦「五教合一、祭天祈福、全縣繞境」的宗教活動，年預算4000多萬，今年還增加1800萬元路祭民宿活動，「這樣的活動到底有什麼意義、有多少成效？」希望這筆錢能更有效運用。

民進黨籍議員莊枝財表示，所有經費、預算在二讀以前，縣府是可以撤案的，二讀通過後就不能撤案，在路祭預算通過後，引起全國譁然。他指稱，縣府上周動員表決，受到民意壓力後，才說要才說要再議，將提出緊急動議，縣府要如何處理這筆預算，要求說清楚講明白。