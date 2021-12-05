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帛琉前總統今赴花蓮豐濱鄉文化交流 盼締結姐妹市

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
帛琉共和國前總統雷蒙傑索（左）訪台，受到當地原住民熱烈歡迎。圖／原民會提供
帛琉共和國前總統雷蒙傑索（左）訪台，受到當地原住民熱烈歡迎。圖／原民會提供

原住民族委員會邀請帛琉共和國前總統暨雅拉爾德州傳統領袖雷蒙傑索訪台，參與南島民族論壇，今天前往花蓮縣豐濱鄉與原住民文化交流，受到當地原住民熱烈歡迎。雷蒙傑索表示，希望雅拉爾德州與豐濱鄉能締結為姐妹市，並預告未來將有合作計畫。

帛琉前總統雷蒙傑索（Maderngebuked Tommy E. Remengesau Jr.）今天一到活動現場，部落族人先用迎賓歌舞迎接，由料理達人陳耀忠示範阿美族傳統料理「石頭火鍋」，展現台灣原住民族部落的飲食文化。餐後於茅草涼亭中，雷蒙傑索與豐濱鄉公所、鄉民代表會、靜浦部落會議主席等相互交流。

雷蒙傑索表示，花蓮縣豐濱鄉與帛琉雅拉爾德州，雙方未來有合作計畫，以及締結姐妹市規畫，期望明年可以實現。他提到曾多次訪台，這次來到豐濱鄉，發現台灣不僅是在國際上陪伴帛琉多年的重要邦交國，更深刻體會台灣與帛琉是共享海洋與文化的兄弟姊妹。

豐濱鄉長江莉婷回應，非常歡迎豐濱與帛琉共和國有機會互惠參訪，台灣屬於南島文化一部份，尤其是擁有海洋文化豐富底蘊，一同將豐濱與帛琉的人文美景介紹給大家，歡迎來旅遊觀光。

原民會主委夷將‧拔路兒指出，原民會在9月派團前往帛琉，完成簽署屏東縣三地門鄉與帛琉恩切薩爾州與安加爾州的姐妹市合作備忘錄；為持續推動南島民族國際交流合作，特別安排此行，希望藉由彼此實質的交流互動，擴大雙邊地方政府實質合作的可能性。

帛琉共和國前總統雷蒙傑索（右二）訪台，今天到花蓮豐濱鄉，與當地原住民文化交流。圖／原民會提供
帛琉共和國前總統雷蒙傑索（右二）訪台，今天到花蓮豐濱鄉，與當地原住民文化交流。圖／原民會提供
帛琉共和國前總統雷蒙傑索（右三）訪台，今天到花蓮豐濱鄉文化交流，原民會主委夷將‧拔路兒（右四）致贈阿美族頭冠。圖／原民會提供
帛琉共和國前總統雷蒙傑索（右三）訪台，今天到花蓮豐濱鄉文化交流，原民會主委夷將‧拔路兒（右四）致贈阿美族頭冠。圖／原民會提供

帛琉 原住民 花蓮

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