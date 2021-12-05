《活出心中的太極》基隆新書發表 分享55則人生故事

聯合國NGO世界公民總會（台灣）等民間社團，今天在基隆巿議會舉辦《活出心中的太極》新書發表會，並分贈出席人士閱讀。這本書收錄55則人生故事，希望有助帶給讀者光明與希望，更能理解人際相處與變動的生活，讓人生更美好。

12月2日是聯合國「廢除奴隸制國際日」，聯合國NGO世界公民總會（台灣）、法稅改革聯盟、太極門氣功養生學會等團體近期分赴各縣市舉辦新書發表會。《活出心中的太極》由12名不同領域專業人士，聯合著述的心理勵志圖書。

作者之一張美奕說，太極圖騰是東方最古老的心理學，所謂的內在衝突其實就是人心失去平衡。太極講求在動態中找到最佳平衡點，平衡心才能安靜，並生智慧解決問題。

基隆市議會副議長林沛祥、市議員林旻勳、連恩典、張耿輝及議長蔡旺璉代表、前立委謝國樑代表、市議員蘇仁和代表、王醒之代表等人出席新書發表會。主辦單位致贈來貴賓《活出心中的太極》、《誰偷走了他們的青春》及《寒冬雜誌選集：台灣的太極門案件──邁向人權與宗教信仰自由之路》3本書。