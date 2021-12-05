快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《活出心中的太極》基隆新書發表 分享55則人生故事

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
聯合國NGO世界公民總會等團體今天在基隆巿議會，舉辦《活出心中的太極》新書發表及贈書活動。圖／聯合國NGO世界公民總會（台灣）提供
聯合國NGO世界公民總會等團體今天在基隆巿議會，舉辦《活出心中的太極》新書發表及贈書活動。圖／聯合國NGO世界公民總會（台灣）提供

聯合國NGO世界公民總會（台灣）等民間社團，今天在基隆巿議會舉辦《活出心中的太極》新書發表會，並分贈出席人士閱讀。這本書收錄55則人生故事，希望有助帶給讀者光明與希望，更能理解人際相處與變動的生活，讓人生更美好。

12月2日是聯合國「廢除奴隸制國際日」，聯合國NGO世界公民總會（台灣）、法稅改革聯盟、太極門氣功養生學會等團體近期分赴各縣市舉辦新書發表會。《活出心中的太極》由12名不同領域專業人士，聯合著述的心理勵志圖書。

作者之一張美奕說，太極圖騰是東方最古老的心理學，所謂的內在衝突其實就是人心失去平衡。太極講求在動態中找到最佳平衡點，平衡心才能安靜，並生智慧解決問題。

基隆市議會副議長林沛祥、市議員林旻勳、連恩典、張耿輝及議長蔡旺璉代表、前立委謝國樑代表、市議員蘇仁和代表、王醒之代表等人出席新書發表會。主辦單位致贈來貴賓《活出心中的太極》、《誰偷走了他們的青春》及《寒冬雜誌選集：台灣的太極門案件──邁向人權與宗教信仰自由之路》3本書。

主辦單位法稅改革聯盟表示，12月19日下午2點將在凱道舉辦「全民稅醒 搶救人權—1219凱道見」活動，邀請全民一起支持「廢獎金、救冤案、護人權」連署，讓台灣成為真正自由民主、法稅體制健全的國家。

聯合國NGO世界公民總會等團體今天在基隆巿議會，舉辦《活出心中的太極》新書發表及贈書活動。圖／聯合國NGO世界公民總會（台灣）提供
聯合國NGO世界公民總會等團體今天在基隆巿議會，舉辦《活出心中的太極》新書發表及贈書活動。圖／聯合國NGO世界公民總會（台灣）提供
聯合國NGO世界公民總會等團體今天在基隆巿議會，舉辦《活出心中的太極》新書發表及贈書活動。圖／聯合國NGO世界公民總會（台灣）提供
聯合國NGO世界公民總會等團體今天在基隆巿議會，舉辦《活出心中的太極》新書發表及贈書活動。圖／聯合國NGO世界公民總會（台灣）提供

聯合國 人權 基隆

延伸閱讀

基隆成功國中學生參加發明獎 結合手機安全帽裝置奪金

聯合國前秘書長潘基文收到邀請 將出席北京冬奧

點亮17米耶誕燈塔 照亮基隆港邊夜空

賴品妤基隆助講 林右昌：拼裝車誰敢用重啟核四不可能

相關新聞

加入色彩 他把基隆「天堂路」變亮了

基隆市和平島通往基隆嶼的「天堂路」近期爆紅，喜愛攝影的毅太企業總經理洪芳興也去取景。和平島有諸聖教堂遺址，洪用電腦軟體後...

蘇花安擬建高架橋 居民多反對

「蘇花安」明年進入環評審查，公路總局昨天到南端出口所在地花蓮秀林鄉崇德村辦說明會，提出在崇德端建高架橋銜接太魯閣大橋方案...

睽違2年宜中HBL闖進12強複賽 林姿妙帶頭為選手加油

國立宜蘭高中男子籃球隊勇闖高中籃球甲級聯賽(HBL)12強複賽，12月22日將前往高雄比賽，縣長林姿妙今天前往宜蘭高中，...

國手兄弟回母校指導 成功國中跆拳道隊復出打出一片天

基隆市成功國中跆拳道隊解散10年後重新成軍，連3年參加全國中等學校運動會成績三級跳，表現亮眼。今年3月讀國一的林侑萱和國...

敬老眼鏡加碼送 宜蘭連長照機構長輩也能免費配眼鏡

宜蘭縣政府為守護長輩視力健康，結合銀光未來創新協會等民間資源為長者免費配戴老花眼鏡，目前有2萬5千名長者受惠，協會創辦人...

花蓮紅葉部落地熱開發案獲族人支持 預計2023年商轉

2019年底來自瑞典的倍速羅得公司，看中台灣地熱能源潛力，選定花蓮縣紅葉村作為第一個地熱發電案址，雖然一度遭部落居民反對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。